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    В Днепре произошла стрельба: один человек погиб, еще один - в больнице

    (обновлено: )22140
    Соседи знали, что хозяин частного дома находится на заработках. Поэтому когда увидели во дворе неизвестного мужчины, решили, что он пытается обокрасть дом. Попытались остановить вора, однако не учли, что вор вооружен стартовым пистолетом.
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    КИЕВ, 23 июн — РИА Новости Украина. В Днепре в частном секторе произошла перестрелка, один из участников умер, другой — в больнице. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Днепропетровской области, сообщает УНН.

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    Событие произошло 22 июня около 22 часов вечера на ул. Хорольской. Соседи знали, что хозяин частного дома находится на заработках. Поэтому когда увидели во дворе неизвестного мужчины, решили, что он пытается обокрасть дом. Попытались остановить вора, однако не учли, что вор вооружен стартовым пистолетом.

    В результате стрельбы один из соседей получил ранение в голову и скончался на месте, а другой с простреленной ногой доставлен в больницу.

    Сведения по данному факту внесены в ЕРДР по ч.1 ст.115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство).

    Напомним, в Закарпатской области мужчина открыл стрельбу в кафе.

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