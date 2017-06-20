Баня со стрельбой в Конотопе: депутат, девушка, разборки

Дарья Егорова, РИА Новости Украина

В Интернете гуляет видео с полуголым сластолюбцем, депутатом Сумского областного совета: слугу народа отбеливают его приближенные, рассказывая о политическом заказе. Потерпевшая заявляет, что с депутатом она просто ужинала, а зачем уединялась — не объясняет. Виновник скандала настаивает, что это на него напали и он был вынужден стрелять. Полиция, в свою очередь, не знает, как комментировать. А народ волнуется.

Инцидент с депутатом произошел в бане. Как рассказывают очевидцы, из одной из комнат заведения послышался девичий визг и крик о помощи. Мужчины бросились к двери, однако она оказалась закрыта изнутри. Дверь пришлось выбить. В комнате находились молоденькая девушка в нижнем белье и среднего возраста мужчина в трусах. Девушка выбежала, а мужчина из груды одежды якобы достал пистолет и, размахивая им перед носом зевак и даже выстрелив в самого активного, выбежал на улицу и сел в свой внедорожник. Но уехать ему не дали – подбросили под колеса баки с мусором. На место вызвали полицию.

Как определили свидетели, беглецом был депутат облсовета от БПП "Солидарность" Сергей Демеха. Полиция отнеслась к нему с пиететом — дебошира пересадили в свой автомобиль, оградили от толпы, принесли его одежду.

Скриншот с видео Сергей Демеха (на втором плане)

Так как свидетели уверяли, что депутат был пьян, он согласился проехать в больницу для освидетельствования. Но при этом вызвал группу поддержки, которой заявил, что на него напали, а дело это – политическое.

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Кто виноват: политик или политика?

В полицию поступило два заявления. Одно – от депутата, который уверяет, что один из жителей Конотопа "забрал у него золотой кулон". Второе – от жителя Конотопа о том, что депутат стрелял в него из пистолета, но не попал.

После случая в бане Конотоп разделился на два лагеря. Одни негодуют, что местные "князьки" позволяют себе что хотят. Уверены, что связь с несовершеннолетней (а по заявлению очевидцев, девушка была очень молода) депутату сойдет с рук, как и ответственность за стрельбу, пусть даже из травматического пистолета. Люди требуют полноценного расследования, иначе грозят устроить в городе беспорядки.

Депутату же пришлось прятаться от толпы местных жителей, желающих с ним поговорить, даже в больничном туалете.

На защиту любителя попариться встали не только его коллеги, но даже девушка, с которой депутат проводил время в бане. Ее показания опубликовала помощница депутата. Некто Анжела уверяет, что ей 19 лет, что ее никто не насиловал, что это все "брехня". Что она, дескать, поклонница депутата, и в баню они приехали только поужинать, в комнате она была в платье и в белье, а не голая, как рассказывали некоторые. А выломали дверь в банные апартаменты специально, чтобы посмеяться над посетителями и заснять их на фото и видео.

Девушка видит в этом политику и происки конкурентов Демехи. Сам же Демеха заявляет, что на него напали по заказу городского главы Конотопа.

Власть как иммунитет от наказания

К сожалению, как показывает многолетняя практика, будь депутат провластной партии хоть трижды виноват в стрельбе по людям, в изнасиловании, полиция сделает все возможное, чтобы спустить дело на тормозах. В ведомстве уже уверяют, что депутат сдал анализы, и в его крови алкоголь или наркотики не обнаружены.

"Вспомните дело нардепа Лозинского, устроившего совместно с друзьями из прокуратуры и РОВД охоту на человека. Сколько его прикрывали, как рассказывали о том, что он подвиг совершил, убил при задержании хулигана и даже хотели наградить его правительственной наградой!

В итоге, если бы не поднялся шум в прессе, ему бы все сошло с рук. И поверьте, большинству таких "хозяев жизни местного разлива" удается избежать уголовной ответственности. Не только им, но и их родственникам.

У них, у верхушки, есть свой кодекс — своих не сдавать и стараться вытягивать. В райотделах следователи, кому попадали уголовные дела кого-то из депутатов, чиновников из провластного большинства, готовы были уволиться, лишь бы этими делами не заниматься.

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Адвокаты суетятся, начальство шею мылит, требует постепенно спустить все на тормозах. А если общественность давит, то вообще со всех сторон "весело" и приходится вертеться как уж на сковородке. И от этого не уйти, особенно жестко на уровне районов в регионах. Там покровительство было всегда и осталось (сейчас)", – рассказывает экс-сотрудник МВД Сергей Сыроид.

Как считает экс-сотрудник милиции, и в данном случае депутату ничего не будет. Если факта изнасилования не было, а потерпевшая "пойдет в отказ", то дело не будет заведено. Из пистолета стрелял и ни в кого не попал – это тоже не повод для наказания. Общественность же повозмущается и успокоится. Ну разве что жена "пилить" будет за блуд и на время это отобьет охоту посещать с девочками разные заведения.