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    Происшествия

    В Закарпатской области мужчина открыл стрельбу в кафе

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    Перестрелки и нападения: криминал шагает по стране (219)

    (обновлено: )7110
    Нетрезвый 39-летний житель села Соймы, находясь на втором этаже кафе, в ходе словесной перепалки с односельчанином, угрожал ему убийством и выстрелил из пистолета.
    Житель закарпатского села грозил убить односельчанина и начал стрелять в кафе

    КИЕВ, 22 июн — РИА Новости Украина. В селе Соймы Межгорского района Закарпатской области 20 июня нетрезвый местный житель угрожал убить своего односельчанина и отрыл стрельбу в помещении кафе. Об этом сообщает отдел коммуникации полиции Закарпатской области.

    Пресс-служба ГУ Нацполиции в Харьковской области
    Житель закарпатского села грозил убить односельчанина и начал стрелять в кафе

    Об опасном инциденте стало известно после обращения в полицию 47-летнего предпринимателя. Он и сообщил правоохранителям о хулиганских действиях своего знакомого.

    "Как выяснила следственно-оперативная группа и работники сектора реагирования патрульной полиции, прибывшие на место происшествия, нетрезвый 39-летний житель села Соймы, находясь на втором этаже кафе, в ходе словесной перепалки с односельчанином, угрожал ему убийством и выстрелил из пистолета. Пуля попала в радиатор отопления. Пострадавших нет. Оружие и 13 патронов изъяты и направлены на экспертизу, которая определит их вид и происхождение", — сообщила пресс-секретарь ГУНП в Закарпатской области Татьяна Щеголева.

    По факту инцидента открыто уголовное производство по ч.1 ст.129 Уголовного кодекса — угроза убийством. Следствие по делу продолжается. Если нетрезвого хулигана признают виновным, ему грозит арест на срок до шести месяцев или ограничением свободы на срок до двух лет.

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