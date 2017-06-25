Конфликт со стрельбой в Киеве: водители не поделили дорогу

КИЕВ, 25 июн — РИА Новости Украина. В результате дорожного конфликта со стрельбой в Оболонском районе Киева был ранен мужчина, сообщает управление Национальной полиции Украины в Киеве.

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"Конфликт возник на проспекте Героев Сталинграда по вопросу о первоочередности проезда. В результате 35-летний водитель Infiniti совершил несколько выстрелов из травматического пистолета и ранил в руку и бедро 25-летнего водителя Renault", — говорится в сообщении.

По данным полиции, участники конфликта установлены, пострадавшего госпитализировали, решается вопрос об открытии уголовного дела.

Напомним, 24 июня в ДТП под Киевом погибли три человека, среди них — депутат областного совета Борис Панченко.