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    Происшествия

    Под Киевом столкнулись два авто: трое погибли, среди жертв - депутат

    (обновлено: )154
    Авария произошла в Белоцерковском районе на трассе Белая Церковь - Володарка. Согласно информации, столкнулись два автомобиля, после чего произошло возгорание.
    Оформление ДТП. Архивное фото
    ГУ НП в Ивано-Франковской области

    КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. В ДТП под Киевом погибли три человека, среди них — депутат областного совета Борис Панченко. Об этом сообщил в Facebook глава Киевской ОГА Александр Горган.

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    Он уточнил, что столкнулись два автомобиля, после чего произошло возгорание. Еще один человек пострадал.

    "Час назад в результате ДТП погиб депутат Киевского областного совета Панченко Борис Максимович, 1952 г. р. Трагедия произошла в Белоцерковском районе на трассе Белая Церковь — Володарка на повороте к с. Пилипча в результате лобового столкновения и возгорания автомобилей. В результате ДТП погибли 3 человека и 1 человек пострадал", — сообщил он.

    Ранее сообщалось, что на проспекте Бажана в Киеве произошло ДТП. Фуру развернуло в отбойник и на месте образовалась огромная пробка на выезд из Киева.

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