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    ДТП в Киеве: на выезде из города образовалась огромная пробка

    (обновлено: )256
    Согласно информации, фуру развернуло в отбойник и на месте образовалась огромная пробка на выезд из Киева. На месте происшествия находится патруль полиции.
    Пробка на выезд из Киева в результате ДТП
    Киев Оперативный / Facebook

    КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. Во второй половине дня 24 июня на проспекте Бажана в Киеве произошло ДТП, в результате образовалась пробка. Об этом в Facebook сообщает "Киев Оперативный".

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    Фуру развернуло в отбойник и на месте образовалась огромная пробка на выезд из Киева.

    Другие обстоятельства инцидента пока не известны. На месте происшествия находится патруль полиции. Данных о пострадавших пока нет.

    Ранее сообщалось, что в центре Харькова произошло ДТП с участием двух дорогих иномарок. Водитель BMW 745 ехал по проспекту Науки со стороны центра в крайнем правом ряду и хотел повернуть на улицу Культуры, когда в боковую часть авто врезался внедорожник Mercedes ML.

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