В Винницкой области в ДТП погиб подросток, еще пятеро госпитализированы

КИЕВ, 20 июн — РИА Новости Украина. Один человек погиб и пятеро пострадали в результате столкновения внедорожника с автомобилем "КамАЗ" в Винницкой области, сообщила во вторник пресс-служба областного управления Национальной полиции Украины.

"В селе Якушенцы Винницкого района столкнулись "КамАЗ" и внедорожник Suzuki Grand Vitara. В результате ДТП пострадали водитель иномарки и пятеро его пассажиров. Один из пострадавших погиб до приезда бригады скорой помощи", — говорится в сообщении.

отдел коммуникации полиции Винницкой области На месте ДТП в Винницкой области

По данным полиции, водитель Suzuki допустил столкновение с грузовым автомобилем, который двигался впереди в попутном направлении. От удара внедорожник, в котором кроме водителя находились еще пятеро несовершеннолетних пассажиров, перевернулся.

Полиция завела дело по статье "нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее смерть потерпевшего", водителю грозит наказание до восьми лет лишения свободы.

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