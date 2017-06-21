Погоня за BMW. В Киеве произошло масштабное ДТП с участием полиции

КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. В результате ДТП с участием автомобиля полиции, которое произошло в ночь на среду на улице Гетьмана в Киеве, пострадали три человека, включая двоих полицейских.

Авария произошла во время преследования BMW с литовскими номерами.

"(BMW) развернулся на перекрестке возле Караваевых дач, начал двигаться в сторону Индустриального моста на высокой скорости в крайней левой полосе. Полиция ехала следом. В это время в средней полосе в сторону Кардач двигался Lancer", — сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

Dtp.kiev.ua/Facebook, 21 июня 2017

Согласно сообщению, за 200 метров до перекрестка с улицы Лебедева-Кумача водитель Lancer, увидев погоню, начал притормаживать, его занесло, вследствие чего он совершил лобовое столкновение с машиной полиции.

facebook.com/dtp.kiev.ua ДТП в ночь на 21 июня в Киеве

Пострадали водитель Lancer и двое полицейских, они госпитализированы.

На месте работали 8 скорых, полиция, аварийно-спасательная служба, следственно-оперативная группа.

facebook.com/dtp.kiev.ua ДТП в ночь на 21 июня в Киеве

По предварительной информации, водитель BMW был пьян.

Ранее в Голосеевском районе Киева автомобиль BMW сбил женщину насмерть и скрылся. От удара женщину отбросило на 40 метров, от полученных травм она скончалась на месте.