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    Киев

    Погоня за BMW. В Киеве произошло масштабное ДТП с участием полиции

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    Авария произошла в ночь на среду на улице Гетьмана в столице, когда полицейский автомобиль проследовал BMW - водителя Lancer занесло, и он столкнулся с правоохранителями.
    ДТП в ночь на 21 июня в Киеве
    facebook.com/dtp.kiev.ua

    КИЕВ, 21 июн — РИА Новости Украина. В результате ДТП с участием автомобиля полиции, которое произошло в ночь на среду на улице Гетьмана в Киеве, пострадали три человека, включая двоих полицейских.

    Авария произошла во время преследования BMW с литовскими номерами.

    "(BMW) развернулся на перекрестке возле Караваевых дач, начал двигаться в сторону Индустриального моста на высокой скорости в крайней левой полосе. Полиция ехала следом. В это время в средней полосе в сторону Кардач двигался Lancer", — сообщает dtp.kiev.ua в Facebook.

    Dtp.kiev.ua/Facebook, 21 июня 2017

    Согласно сообщению, за 200 метров до перекрестка с улицы Лебедева-Кумача водитель Lancer, увидев погоню, начал притормаживать, его занесло, вследствие чего он совершил лобовое столкновение с машиной полиции. 

    facebook.com/dtp.kiev.ua
    ДТП в ночь на 21 июня в Киеве

    Пострадали водитель Lancer и двое полицейских, они госпитализированы.

    На месте работали 8 скорых, полиция, аварийно-спасательная служба, следственно-оперативная группа.

    facebook.com/dtp.kiev.ua
    ДТП в ночь на 21 июня в Киеве

    По предварительной информации, водитель BMW был пьян.

    Ранее в Голосеевском районе Киева автомобиль BMW сбил женщину насмерть и скрылся. От удара женщину отбросило на 40 метров, от полученных травм она скончалась на месте.

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