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    На Московском мосту в Киеве ищут взрывчатку - СМИ

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    Перестрелки и нападения: криминал шагает по стране (232)

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    Неизвестный сообщил о минировании белого автомобиля "ВАЗ-2101", который стоит у моста. Патрульные трех районов, в которых территориально расположен мост, разыскивают данный автомобиль.
    Московский мост в Киеве
    dontimes.com.ua

    КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. Правоохранители проверяют анонимное сообщение о минировании Московского моста в Киеве. Об этом сообщает в субботу сайт "Еспресо".

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    Как отмечается, неизвестный сообщил о минировании белого автомобиля "ВАЗ-2101", который стоит у моста.

    Сейчас патрульные трех районов, в которых территориально расположен мост, разыскивают данный автомобиль. Звонивший в полицию также заявил, что он вооружен.

    Ранее полиция Киева подтвердила, что в центральном офисе партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", обнаружена взрывчатка. Об этом сообщила пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик.

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