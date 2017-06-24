На Московском мосту в Киеве ищут взрывчатку - СМИ

КИЕВ, 24 июн — РИА Новости Украина. Правоохранители проверяют анонимное сообщение о минировании Московского моста в Киеве. Об этом сообщает в субботу сайт "Еспресо".

Как отмечается, неизвестный сообщил о минировании белого автомобиля "ВАЗ-2101", который стоит у моста.

Сейчас патрульные трех районов, в которых территориально расположен мост, разыскивают данный автомобиль. Звонивший в полицию также заявил, что он вооружен.

Ранее полиция Киева подтвердила, что в центральном офисе партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", обнаружена взрывчатка. Об этом сообщила пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик.