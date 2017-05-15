КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Полиция Киева подтвердила, что в центральном офисе партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", обнаружена взрывчатка, сообщила в понедельник пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик.

Национальный корпус Полиция обнаружила взрывчатку в офисе "Национального корпуса" в Киеве

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Ранее в понедельник активисты сообщили, что на окне в центральном офисе партии "Национальный корпус" обнаружена тротиловая взрывчатка.

"Материалы по данному факту зарегистрированы. По результатам первоочередной проверки данному факту будет дана правовая квалификация", — сказала Блищик.

Национальный корпус Полиция обнаружила взрывчатку в офисе "Национального корпуса" в Киеве

Напомним, представители партии "Национальный корпус", созданной на базе батальона "Азов", почти месяц блокировали работу "дочки" российского банка "Сбербанк". Блокада была ненадолго прекращена, однако позже они возобновили акцию и требовали, чтобы российские банки ушли с украинского рынка.