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    Полиция обнаружила взрывчатку в офисе "Национального корпуса" в Киеве

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    Криминальная Украина: стрельба в Каменском (65)

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    По словам пресс-секретаря столичной полиции Оксаны Блищик, по результатам первоочередной проверки факту минирования будет дана правовая квалификация.
    Полиция обнаружила взрывчатку в офисе Национального корпуса в Киеве
    Национальный корпус

    КИЕВ, 15 мая — РИА Новости Украина. Полиция Киева подтвердила, что в центральном офисе партии "Национальный корпус", созданной на базе нацбатальона "Азов", обнаружена взрывчатка, сообщила в понедельник пресс-секретарь столичной полиции Оксана Блищик.

    Национальный корпус
    Полиция обнаружила взрывчатку в офисе "Национального корпуса" в Киеве

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    Ранее в понедельник активисты сообщили, что на окне в центральном офисе партии "Национальный корпус" обнаружена тротиловая взрывчатка.

    "Материалы по данному факту зарегистрированы. По результатам первоочередной проверки данному факту будет дана правовая квалификация", — сказала Блищик.

    Национальный корпус
    Полиция обнаружила взрывчатку в офисе "Национального корпуса" в Киеве

    Напомним, представители партии "Национальный корпус", созданной на базе батальона "Азов", почти месяц блокировали работу "дочки" российского банка "Сбербанк". Блокада была ненадолго прекращена, однако позже они возобновили акцию и требовали, чтобы российские банки ушли с украинского рынка.

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