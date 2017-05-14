Полиция не нашла взрывчатку в здании "Сбербанка" в Харькове

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости. Сообщение о минировании отделения "дочки" Сбербанка в Харькове оказалось ложным, сообщает в субботу полиция Харьковской области.

В субботу утром в полицию поступило сообщение о минировании банковского отделения по улице Донец-Захаржевского, дом 2 в Харькове, по этому адресу расположено отделение "дочки" Сбербанка.

"В результате проверки никаких взрывных устройств или опасных веществ не обнаружено. Работники полиции провели осмотр 4,5 тысячи квадратных метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 100 человек", — говорится в сообщении.

Как отмечается, сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и разыскивают тех, кто сообщил о минировании.

"Следствием решается вопрос о внесении факта происшествия в Единый реестр досудебных расследований по часть 1 статьи 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины", — добавили в полиции.

Напомним, представители партии "Национальный корпус", созданной на базе батальона "Азов", почти месяц блокировали работу "дочки" российского банка в Украине. Блокада была ненадолго прекращена, однако позже они возобновили акцию и требуют, чтобы российские банки ушли с украинского рынка.