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    Полиция не нашла взрывчатку в здании "Сбербанка" в Харькове

    Тема:

    Уход российских банков из Украины (290)

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    По информации полиции, никаких взрывных устройств или опасных веществ не обнаружено. Правоохранители провели осмотр 4,5 тысячи квадратных метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 100 человек.
    Отделение Сбербанка в Харькове. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости. Сообщение о минировании отделения "дочки" Сбербанка в Харькове оказалось ложным, сообщает в субботу полиция Харьковской области.

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    РИА Новости | Перейти в фотобанк
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    В субботу утром в полицию поступило сообщение о минировании банковского отделения по улице Донец-Захаржевского, дом 2 в Харькове, по этому адресу расположено отделение "дочки" Сбербанка.

    "В результате проверки никаких взрывных устройств или опасных веществ не обнаружено. Работники полиции провели осмотр 4,5 тысячи квадратных метров помещений и прилегающей территории, эвакуировали 100 человек", — говорится в сообщении.

    Как отмечается, сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства происшествия и разыскивают тех, кто сообщил о минировании.

    "Следствием решается вопрос о внесении факта происшествия в Единый реестр досудебных расследований по часть 1 статьи 259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, уничтожения или повреждения объектов собственности) Уголовного кодекса Украины", — добавили в полиции.

    Напомним, представители партии "Национальный корпус", созданной на базе батальона "Азов", почти месяц блокировали работу "дочки" российского банка в Украине. Блокада была ненадолго прекращена, однако позже они возобновили акцию и требуют, чтобы российские банки ушли с украинского рынка.

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