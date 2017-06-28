Подрыв авто с сотрудниками СБУ в Донбассе квалифицировали как теракт

КИЕВ, 28 июн — РИА Новости Украина. Военная прокуратура сил АТО квалифицировала подрыв автомобиля в Донецкой области, в котором находились военнослужащие СБУ, как террористический акт, сообщает пресс-служба Генеральной прокуратуры Украины.

Ранее ряд СМИ сообщили о взрыве автомобиля с сотрудниками СБУ в Донбассе. Сообщалось об одном погибшем и четырех пострадавших. В среду в СБУ сообщили, что в результате взрыва погиб сотрудник Службы безопасности Украины полковник Юрий Возный. По данным СБУ, пострадали также три человека.

"Двадцать седьмого июня около 19.00. по ул. Садовой в с. Ильиновка Константиновского района Донецкой области неустановленным лицом приведено в действие взрывное устройство, в результате детонации которого уничтожен автомобиль марки Opel Vectra, в котором находились военнослужащие СБ Украины, а также местный житель", — говорится в сообщении.

В результате взрыва один военнослужащий Службы безопасности Украины погиб на месте происшествия, другим двум, а также местному жителю причинены телесные повреждения различной степени тяжести.

Скриншот Пост ГПУ

"В настоящее время пострадавшие госпитализированы в медицинское учреждение. После оказания им неотложной медицинской помощи, стабилизации их состояния здоровья, при их непосредственном участии будет проведен комплекс необходимых следственных и процессуальных действий. Приведенные обстоятельства квалифицированы как террористический акт, приведший к гибели человека и причинению иных тяжких последствий по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 258 УК Украины", — уточнили в прокуратуре.

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществляет Военная прокуратура сил АТО.

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