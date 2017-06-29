Подписано соглашение о присоединении Украины к энергосистеме Европы

КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. "Укрэнерго" подписала договор об условиях присоединения Украины к энергетической системе Европы, сообщил руководитель компании Всеволод Ковальчук. Документ был подписан во время Генеральной ассамблеи объединения операторов систем передачи электроэнергии в Брюсселе.

Впервые Украина подала заявку на присоединение к европейской энергосистеме в 2006 году.

"После двух лет тяжелой подготовительной работы, после десятков переговоров в Европе за последние полгода мы смогли отстоять наше право вскоре присоединиться к европейской энергосети и одновременно разломать еще одну иглу энергетической зависимости от российского агрессора", – написал Ковальчук на своей странице в Facebook.

При этом он добавил, что документ содержит условия по модернизации украинской энергосистемы.

"Присоединение вместе с внедрением нового закона о рынке электроэнергии позволит объединить рынки с соседними странами, даст настоящую конкуренцию, победит монополии", – заключил глава компании.

Ранее Верховная Рада приняла Закон "О рынке электроэнергии", который предусматривает внедрение более конкурентных отношений на энергорынке, в том числе на розничном, а значит, конечный потребитель в будущем сможет выбирать поставщика электроэнергии. Принятие этого закона является одним из обязательных условий для выделения Украине третьего транша макрофинансовой помощи от Евросоюза в размере 600 млн евро. Закон соответствует требованиям Третьего энергетического пакета, а также учитывает нормы действующего Закона "О функционировании рынка электрической энергии Украины", который определяет организацию рынка в целом и предусматривает проведение корпоратизации компании-оператора объединенной энергосистемы "Укрэнерго". Документ подписал президентом.