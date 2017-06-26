Корольчук: Украину ждет энергетическое будущее "на коленях" перед ЕС

Анна Лаба, РИА Новости Украина

Председатель Верховной Рады Украины Андрей Парубий рассказал, что во время встречи со спикером Палаты представителей США Полом Райаном обсудил риски для Украины от строительства газопровода "Северный поток-2".

"Мы выразили общую позицию по поводу того, что "Северный поток-2", который сегодня реализует Россия, вреден для Украины, противоречит интересам Украины, а также многих европейских государств и может влиять на их энергетическую безопасность", — заявил Парубий.

Также спикер парламента Украины разделяет позицию Пола Райана, что сжиженный газ из США для Украины будет дешевле, чем сегодня стоит газ в ЕС или России.

Член Наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук отмечает, что появление спикера украинского парламента Андрея Парубия среди борцов против "Северного потока-2" и сторонников американского сжиженного газа вызывает не только удивление, но и сочувствие, прежде всего, к украинской ГТС.

"Парубий был и останется далеким от энергетических вопросов и, маловероятно, что даже имеет представление на какой стадии реализации сегодня находится проект "Северный поток-2". И тем более Парубий не в состоянии оценить реальную стоимость сжиженного газа, который теоретически может поступать в Украине", - сказал Корольчук.

Как известно, партнерами "Газпрома" в проекте "Северный поток-2" выступают Shell, Engie, OMV, Uniper и Wintershall. По соглашению партнеры в равных долях предоставляют 4,75 млрд. евро в виде долгосрочных кредитов для строительства газопровода. На 15 июня консорциум уже получил 1 млрд евро для работ.

"Хотя после такой мощной "авторитетной" поддержки Парубия даже не стоит сомневаться, что украинская общественность уже точно больше ничего не услышит, кроме пустых заявлений так называемых защитников украинского газового транзита. Как не было, так и не будет предложено действенных и эффективных механизмов продолжения работы ГТС в долгосрочной перспективе 2019-2029 гг.", - прогнозирует эксперт.

По его мнению, во власти и в "Нафтогазе" единственное спасение видят в том, чтобы отдать 50% ГТС европейскому "партнеру".

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"И скромно при этом молчат, что Украина потеряет половину доходов от транзита газа и навеки забудет о возможности прямых переговоров с поставщиком газа из России и покупателями газа в ЕС. Такое энергетическое будущее "на коленях" в позе просителя перед ЕС видит и председатель Верховной Рады Андрей Парубий", — отметил Корольчук.

Эксперт обратил внимание, что "проблема Парубия" как скальпель хирурга разоблачила гораздо большую проблему — такую же абсолютную профнепригодность "Нафтогаза Украины" и его руководителя Андрея Коболева в борьбе Украины против "Северного потока-2".

"И еще в тот момент, когда менеджмент "Нафтогаза Украины" всеми возможными лоббистскими и закулисными методами пытается формализовать, похоронить в чиновничьих записках и возглавить бюрократический процесс борьбы против "Северного потока-2". Ведь в течение последних трех лет можно собрать только кипу политических заявлений как "Нафтогаза", так и представителей власти, которые не имеют ничего общего с юридическими аргументами против строительства "Северного потока-2", — подчеркнул Корольчук.

Эксперт напомнил о том, что мы уже стали свидетелями заявления "Нафтогаза" о грандиозной победе над "Газпромом" в Стокгольмском арбитраже.

"Как позже оказалось менеджеры "Нафтогаза" не моргнув глазом обманули всех 45 млн украинцев — никакой победы не было и пока не предвидится. Доказательств успеха так никто и не увидел. Стоит остерегаться того, что "Нафтогаз Украины" снова может возглавить борьбу против "Газпрома" (в данном случае "Северного потока-2"), чтобы потом этот вопрос проиграть с треском. И на этот раз проигрыш будет стоить Украине очень дорого — с карты Европы навсегда исчезнет Украина как транзитное государство. И последние три года "Нафтогаз" довольно "успешно", к сожалению для государства, проводил лишь пустые разговоры об опасностях "Северного потока-2", — сказал Корольчук.

По его словам, показательным стал последний визит Коболева в США, который оказался провальным для "Нафтогаза". Руководитель "Нафтогаза" оказался неспособным предложить американцам готовый рецепт приостановления строительства "Северного потока-2". В США также вызвало недовольство и то, что Коболев не смог объяснить, чем тогда занимался "Нафтогаз" в течение трех лет, если теперь обращается к США с просьбой спасти транзит газа через Украину.

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"В конце концов, бюрократические игры и политические спекуляции вокруг "Северного потока-2" только на руку европейскому консорциуму компаний и "Газпрому". И появление Парубия среди защитников ГТС Украины от "Северного потока-2" внушает не веру в победу, а наоборот является предвестником того, что нас ждет масштабная бесплатная сдача ГТС. К тому же, у украинских политиков, как и в "Нафтогазе" откровенные задержки в восприятии адекватной реальности. Ведь параллельно с "Северным потоком-2" не меньшую угрозу для Украины составляет строительство "Турецкого потока", которое Россия на днях начала реализовывать. Однако ревнивые поборники и защитники ГТС Украины пока этого не замечают", — констатировал Корольчук.