Чрезвычайные меры в энергетике: стоит ли бояться украинцам

РИА Новости Украина — Радиостанция Голос Столицы

Чрезвычайные меры на рынке электроэнергии продлили еще на месяц — до 17 июля.

В это время "Укрэнерго" определит допустимый уровень снижения резерва энергогенерирующих мощностей, установит требования по составу оборудования ТЭС и при необходимости использует графики аварийных отключений.

О чем свидетельствует продолжение чрезвычайных мер на рынке электроэнергии, в эфире радиостанции Голос Столицы пояснил эксперт по энергетическим вопросам Андрей Герус.

(текст публикуется на языке оригинала)

Продовження надзвичайних заходів на ринку електроенергії свідчить про те, що проблему так і не вирішено? Чи, може, навпаки – це показує ефективність цих заходів?

— Для кінцевого споживача ніякого значення не має введення надзвичайних заходів, продовження. Тому що при звичайній роботі в ручному режимі не можна, а при надзвичайному стані можна, щоб в ручному режимі здійснювати управління і приймати деякі рішення з такою метою, щоб менше спалювати антрациту, а більше працювали інші види генерації. От і все.

Там дуже технічне просте рішення, і воно не має абсолютно ніякого впливу на кінцевого споживача і на всю державу.

Наскільки таке рішення виправдане, оскільки на носі — пікові навантаження на мережу через спеку?

— Я думаю, що все нормально. Антрацит виїжджає, прийшло трошки антрациту з Південно-Африканської Республіки. Лише більше антрациту зараз імпортується з Росії, як виявляється. Правда, погано, дуже погано, що він з Росії імпортується по завищених цінах, і таким чином хочуть виправдати, щоб цю вищу ціну вугілля потім закласти в тарифи споживача.

Власне, з цією метою і придумали ці всякі формули "Роттердам плюс". Але вугілля достатньо, ніяких проблем з тим немає, тому, я думаю, що всі максимуми ми нормально, спокійно пройдемо.

У травні до України прибув перший контейнеровоз із вантажем антрациту з ПАР. Про які обсяги вугілля йдеться й на скільки його вистачить?

— Перший прийшов — 75 тисяч тон. Всього законтрактовано 675 тисяч тон з ПАР. Тому вже в дорозі — наступний корабель, і ніяких проблем не повинно бути. Окрім того, їде вугілля з інших джерел.

"Донбасенерго" вже завезло вугілля на свою Слов'янську ТЕС, і ДТЕК завозить десь близько 100 тисяч вугілля в місяць з Ростовської області зі своїх шахт. Тому з точки зору наявності цього вугілля ніяких проблем влітку не має бути точно, і до зими ще є час, щоб накопичити відповідні склади.

А якщо говорити про вугілля марки Г, газова група, а це 80% всього вугілля, то по цьому вугіллю навіть профіцит, затареність складів висока, і це вугілля навіть немає куди дівати зараз. Тому, я думаю, що ніяких проблем влітку не повинно бути при грамотному управлінні.

Нещодавно один блок Зміївської ТЕС перевели на газове вугілля. Чому лише її? Чому частково?

— Такі процеси відбуваються. Не тільки один блок. Зміївська ТЕС, Трипільська ТЕС, Центренерго і Криворізька ТЕС, Придніпровська ТЕС, компанія "ДТЕК" також переводяться. Тому до кінця року, я думаю, що буде переведено декілька блоків, і на цих блоках вже буде спалюватись вугілля газової групи.

Тобто в цей час, коли зупинили декілька електростанцій, за цей час їх активно почали переобладнувати?

— Так. Їх, дійсно, почали переобладнувати, і деякі з них вже показали деякі результати, а деякі мають до осені переобладнати, тому, я думаю, ми будемо надалі зменшувати споживання антрациту.

Раніше міністр енергетики та вугільної промисловості Ігор Насалик заявляв, що у Кабміні планують за два роки повністю відмовитися від антрацитового вугілля. Наскільки це реальні очікування?

— Я думаю, що за два роки навряд чи реальні очікування, але в нас навіть немає критичної задачі повністю відмовитись від антрациту. Якщо минулого року цього антрациту споживалось біля 10 мільйонів тон на рік,то в цьому році має бути близько 4,5 мільйонів тон, тобто більш ніж вдвічі скорочено.

Якщо ще вдвічі буде скорочено в наступному році споживання цього антрациту, то, можна сказати, що проблема вирішена, тому що півтора-два мільйони завжди знайдемо, де взяти – або через порти, або з інших джерел. Це не буде проблемою. Тому головне – скоротити його до мінімуму і диверсифікувати джерела поставок. Тоді ми будемо мати повну незалежність, і тоді проблем з тим не буде.

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Наскільки цей крок взагалі ефективний? Чим це вугілля відрізняється з точки зору остаточного споживача? Може, газового треба спалювати більше, щоб отримати ту ж саму кількість? Можливо, воно дорожче?

— Воно, навпаки, дешевше, в Україні його профіцит, ми вже про це говорили, а якщо чогось є надлишок, значить, цей товар дешевший. Тому воно взагалі дешевше, воно в Україні є в наявності, його можна видобувати на українських шахтах, що є плюсом, тому що в нас власні шахтарі будуть мати роботу і, окрім того, воно є більш поширеним в світі. Тобто навіть якщо десь треба купити, то за кордоном купити вугілля газової групи легше, аніж антрацит. Тому я бачу в цьому практично лише плюси, і це така дуже позитивна тенденція.

Ранее эксперт по вопросам энергетики Валентин Землянский в эфире "ГС" пояснил, что на газовом рынке Украины во главу угла ставят интересы монополиста, а интересы потребителя не учитывают совсем.

Напомним, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич в эфире "ГС" заявил, что прекращение поставок электричества в ЛНР может спровоцировать остановку Луганской ТЭС, так как на нее перестанут поставлять уголь.