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    Порошенко подписал закон о рынке электроэнергии

    (обновлено: )10301
    Президент Украины Петр Порошенко во время посещения Трипольской ТЭС в Киевской области
    УНИАН

    КИЕВ, 8 июн — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко во время посещения Трипольской ТЭС в Киевской области подписал Закон "О рынке электроэнергии".

    "Мы наводим порядок, продолжаем наводить порядок, и сегодня здесь, а не в кабинете, вместе с вами я принял решение о подписании этого закона и введения рынка электрической энергии. Посмотрите, какой закон, это не две страницы. Посмотрите, сколько работы было сделано", — сказал он.

    По словам президента, закон полностью отвечает европейским стандартам, делает конкурентную отрасль и является абсолютно прозрачным.

    Напомним, 13 апреля Верховная Рада приняла Закон "О рынке электроэнергии", который предусматривает внедрение более конкурентных отношений на энергорынке, в том числе на розничном, а значит, конечный потребитель в будущем сможет выбирать поставщика электроэнергии.

    Принятие этого закона является одним из обязательных условий для выделения Украине третьего транша макрофинансовой помощи от Евросоюза в размере 600 млн евро. Закон соответствует требованиям Третьего энергетического пакета, а также учитывает нормы действующего Закона "О функционировании рынка электрической энергии Украины", который определяет организацию рынка в целом и предусматривает проведение корпоратизации компании-оператора объединенной энергосистемы "Укрэнерго".

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