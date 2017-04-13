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    Экономика

    В Раде приняли законпроект о рынке электроэнергии

    Тема:

    Украина в тисках энергозависимости (321)

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    Закон предусматривает двухлетний переходный период с момента вступления на внедрение всех сегментов нового рынка, в том числе рынка двусторонних договоров, рынка "на сутки вперед", внутрисуточного рынка, балансирующего рынка и рынка вспомогательных услуг.
    Верховная Рада Украины
    УНИАН

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Верховная Рада на заседании в четверг приняла закон о рынке электроэнергии. За это решение в целом проголосовали 277 народных депутатов.

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    РИА Новости Украина
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    Закон определяет правовые, экономические и организационные основы функционирования рынка электроэнергии и регулирует отношения, связанные с производством, передачей, распределением, куплей-продажей и поставкой э/э.

    Документ внедряет нормы Третьего энергетического пакета ЕС, в том числе в вопросе разделения компаний по направлениям распределения и передачи электроэнергии.

    Он также предусматривает двухлетний переходный период с момента вступления на внедрение всех сегментов нового рынка, в том числе рынка двусторонних договоров, рынка "на сутки вперед", внутрисуточного рынка, балансирующего рынка и рынка вспомогательных услуг.

    Законопроект также дополняет перечень участников рынка новым участником — трейдером, которым может быть любой субъект хозяйствования, осуществляющий покупку электрической энергии исключительно с целью ее перепродажи, кроме продажи потребителю.

    "Трейдеры будут осуществлять куплю-продажу электрической энергии по двусторонним договорам или на рынке "на сутки вперед" или внутрисуточном рынке", — говорится в пояснительной записке.

    Существование трейдеров на рынке электроэнергии, по мнению авторов, должно положительно повлиять на ликвидность рынка и будет способствовать ограничению значительных колебаний цен на рынке.

    Кроме этого, законопроектом вводится система специальных обязанностей для обеспечения общественных интересов в процессе функционирования рынка электроэнергии.

    К специальным обязанностям относятся, в частности: покупка э/э по "зеленому" тарифу, оказание универсальных услуг, выполнение функций поставщика "последней" надежды и уплата компенсационных платежей.

    Ранее премьер-министр Владимир Гройсман отметил, что в Украине начал формироваться полноценный энергетический рынок.

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