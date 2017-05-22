Киевляне задолжали за электроэнергию 1 млрд грн

КИЕВ, 22 мая — РИА Новости Украина. Задолженность киевлян за электроэнергию перед компанией "Киевэнерго" по состоянию на 1 мая выросла на 8,35% и превысила 1 млрд грн, сообщила пресс-служба компании.

В течение апреля наибольший прирост задолженности за электроэнергию перед компанией продемонстрировали предприятия жизнеобеспечения города коммунальной формы собственности, а также предприятия и организации, которые финансируются из государственного и городского бюджетов.

Суммарно задолженность этих потребителей увеличилась почти на 59,5 млн грн и достигла 528,5 млн грн, в том числе долг акционерной компании "Киевводоканал" достиг 158,3 млн грн.

Население Киева в апреле увеличило задолженность за потребленную электрическую энергию перед компанией на 25,7 млн грн — до 373,2 млн грн.

Потребители Дарницкого, Соломенского и Святошинского районов остаются крупнейшими должниками за электроэнергию, их задолженность на 1 мая составила 54,5 млн грн, 42,3 млн грн и 41,7 млн грн соответственно.

Как сообщалось ранее, министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что Украина не будет списывать долги за электроэнергию, накопленные предприятиями с неподконтрольных территорий Луганской области.