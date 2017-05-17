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    Украина не будет списывать долги за электроэнергию предприятиям в ЛНР

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    Как заявил министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик, "долги никто списывать не будет, тем более, там долги тех предприятий, которые были зарегистрированы на территории Украины".
    Счетчик электроэнергии
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 17 мая — РИА Новости Украина. Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик заявил, что Украина не будет списывать долги за электроэнергию, накопленные предприятиями с неподконтрольных территорий Луганской области.

    Андрей Герус
    glavcom.ua
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    "Долги никто списывать не будет. Тем более, там долги тех предприятий, которые были зарегистрированы на территории Украины. Проблема отключения была в том, что эти предприятия просто национализировали", — сказал министр.

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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    В конце января группа бывших бойцов АТО, в числе которых депутаты Верховной Рады, заблокировала на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что, по их мнению, любая торговля с самопровозглашенными республиками является незаконной, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. СНБО 15 марта принял решение прекратить перемещение грузов через линию соприкосновения в зоне конфликта. 

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