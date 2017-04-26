Порошенко обсудил возврат экспорта электроэнергии в Белоруссию

КИЕВ, 26 апр – РИА Новости Украина. Киев и Минск обсуждают возможность экспорта украинской электроэнергии в Белоруссию, сообщил в среду президент Украины Петр Порошенко.

Экспорт электричества из Украины в Белоруссию был прекращен осенью 2014 года. В феврале этого года замминистра энергетики Белоруссии Вадим Закревский сообщил, что пока Белоруссия осуществляет импорт электроэнергии только из России. Говоря об украинской электроэнергии, он отметил, что "технические возможности есть, но договоренности по цене нет".

"Мы обсудили и дали соответствующие поручения о возможности экспорта украинской электроэнергии для белорусских потребителей", — цитирует в среду слова Порошенко белорусское агентство Белта. Данное заявление он сделал по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко в Гомельской области.

По его словам, стороны также договорились о взаимодействии в области энергетической безопасности и расширении присутствия Белоруссии на украинском рынке нефтепродуктов.