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    В Украине продлили чрезвычайные меры в энергетике

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    Решение о продлении чрезвычайных мер в энергетике было единогласно принято на заседании правительства в среду. Благодаря действию в течение трех месяцев указанных мер удалось сэкономить 1,7 миллиона тонн угля.
    Змиевская ТЭС
    УНИАН

    КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины на заседании в среду принял решение продлить еще на месяц чрезвычайные меры в энергетике, которые были введены из-за дефицита угля антрацитовой группы, такое решение члены правительства поддержали единогласно без обсуждения.

    На топливно-энергетическом предприятии
    energynews.com.ua
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    Глава Минэнерго Украины Игорь Насалик ранее сообщал о планах продлить действие чрезвычайных мер в энергетике до сентября, чтобы за этот период можно было накопить необходимые запасы угля к отопительному сезону.

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    Насалик также заявлял, что благодаря действию в течение трех месяцев чрезвычайных мер удалось сэкономить 1,7 миллиона тонн угля. В данный момент на складах украинских теплоэлектростанций находится более 2 миллионов тонн угля — ровно столько, сколько было на складах прошлой осенью перед началом отопительного сезона. При этом вклад ядерной энергетики в производство электроэнергии за последний месяц действия чрезвычайных мер в энергетике составил 62% от общей массы.

    В Украине с 17 февраля были введены сроком на месяц чрезвычайные меры в энергетике в связи с блокадой поставок угля из Донбасса. В последующем Кабмин каждый месяц принимает решение о продлении действия чрезвычайных мер. При этом Украина планирует заменить антрацит из Донбасса импортом угля из Южной Африки. Ряд украинских электрогенерирующих предприятий уже наладили импорт антрацита из ЮАР.

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