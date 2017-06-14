В Украине продлили чрезвычайные меры в энергетике

КИЕВ, 14 июн — РИА Новости Украина. Кабинет министров Украины на заседании в среду принял решение продлить еще на месяц чрезвычайные меры в энергетике, которые были введены из-за дефицита угля антрацитовой группы, такое решение члены правительства поддержали единогласно без обсуждения.

Глава Минэнерго Украины Игорь Насалик ранее сообщал о планах продлить действие чрезвычайных мер в энергетике до сентября, чтобы за этот период можно было накопить необходимые запасы угля к отопительному сезону.

Читайте также: Переход на газовый уголь требует средств на его добычу — Землянский

Насалик также заявлял, что благодаря действию в течение трех месяцев чрезвычайных мер удалось сэкономить 1,7 миллиона тонн угля. В данный момент на складах украинских теплоэлектростанций находится более 2 миллионов тонн угля — ровно столько, сколько было на складах прошлой осенью перед началом отопительного сезона. При этом вклад ядерной энергетики в производство электроэнергии за последний месяц действия чрезвычайных мер в энергетике составил 62% от общей массы.

В Украине с 17 февраля были введены сроком на месяц чрезвычайные меры в энергетике в связи с блокадой поставок угля из Донбасса. В последующем Кабмин каждый месяц принимает решение о продлении действия чрезвычайных мер. При этом Украина планирует заменить антрацит из Донбасса импортом угля из Южной Африки. Ряд украинских электрогенерирующих предприятий уже наладили импорт антрацита из ЮАР.