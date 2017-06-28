Ожесточенное столкновение между полицией и вкладчиками "Михайловского"

В Киеве возле здания Администрации президента в среду произошли потасовки между полицией и вкладчиками банка "Михайловский", которые вышли на акцию протеста, сообщает "Громадське".

Вкладчики пытались прорваться к Администрации президента, однако правоохранители перекрыли им путь. В результате между полицией и протестующими произошли столкновения.

Полиция задержала Александра Горбачева, руководителя группы вкладчиков "Михайловского" из Каменского. На место происшествия прибыли три машины скорой помощи.

После этого митингующие разошлись.

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