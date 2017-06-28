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    Фотоленты

    Ожесточенное столкновение между полицией и вкладчиками "Михайловского"

    (обновлено: )36301
    Столкновение между полицией и вкладчиками Михайловского
    Столкновение между полицией и вкладчиками Михайловского
    Столкновение между полицией и вкладчиками Михайловского
    Столкновение между полицией и вкладчиками Михайловского
    Столкновение между полицией и вкладчиками Михайловского
    Столкновение между полицией и вкладчиками Михайловского
    Столкновение между полицией и вкладчиками Михайловского
    Столкновение между полицией и вкладчиками Михайловского
    Столкновение между полицией и вкладчиками Михайловского
    Столкновение между полицией и вкладчиками Михайловского
    Столкновение между полицией и вкладчиками Михайловского
    Столкновение между полицией и вкладчиками Михайловского
    Столкновение между полицией и вкладчиками "Михайловского"
    РИА Новости Украина
    Столкновение между полицией и вкладчиками Михайловского
    Столкновение между полицией и вкладчиками "Михайловского"
    РИА Новости Украина
    Столкновение между полицией и вкладчиками Михайловского
    Столкновение между полицией и вкладчиками "Михайловского"
    РИА Новости Украина
    Столкновение между полицией и вкладчиками Михайловского
    Столкновение между полицией и вкладчиками "Михайловского"
    РИА Новости Украина
    Столкновение между полицией и вкладчиками Михайловского
    Столкновение между полицией и вкладчиками "Михайловского"
    РИА Новости Украина
    Столкновение между полицией и вкладчиками Михайловского
    Столкновение между полицией и вкладчиками "Михайловского"
    РИА Новости Украина
    Столкновение между полицией и вкладчиками Михайловского
    Столкновение между полицией и вкладчиками "Михайловского"
    РИА Новости Украина
    Столкновение между полицией и вкладчиками Михайловского
    Столкновение между полицией и вкладчиками "Михайловского"
    РИА Новости Украина
    Столкновение между полицией и вкладчиками Михайловского
    Столкновение между полицией и вкладчиками "Михайловского"
    РИА Новости Украина
    Столкновение между полицией и вкладчиками Михайловского
    Столкновение между полицией и вкладчиками "Михайловского"
    РИА Новости Украина
    Столкновение между полицией и вкладчиками Михайловского
    Столкновение между полицией и вкладчиками "Михайловского"
    РИА Новости Украина

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    Столкновение между полицией и вкладчиками "Михайловского"

    В Киеве возле здания Администрации президента в среду произошли потасовки между полицией и вкладчиками банка "Михайловский", которые вышли на акцию протеста, сообщает "Громадське". 

    Вкладчики пытались прорваться к Администрации президента, однако правоохранители перекрыли им путь. В результате между полицией и протестующими произошли столкновения.

    Полиция задержала Александра Горбачева, руководителя группы вкладчиков "Михайловского" из Каменского. На место происшествия прибыли три машины скорой помощи.

    После этого митингующие разошлись.

    Смотрите также: Столкновения полиции, бойцов "Донбасса" и селян в Кировоградской области

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