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    Экс-прокурор АТО, обвиняемый в незаконном обогащении, получил орден

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    Константин Кулик награжден орденом за "значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм".
    Константин Кулик
    УНИАН

    КИЕВ, 29 июн — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко наградил заместителя начальника департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры и бывшего прокурора сил АТО Константина Кулика, обвиняемого в незаконном обогащении, орденом по случаю Дня Конституции Украины, говорится в указе главы государства от 28 июня.

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    Он награжден орденом "За заслуги" третьей степени за "значительный личный вклад в государственное строительство, социально-экономическое, научно-техническое, культурно-образовательное развитие Украины, весомые трудовые достижения и высокий профессионализм".

    Досудебное расследование установило, что в течение 2011-2016 годов Кулик приобрел в собственность ряд ценных объектов недвижимого имущества и автомобилей, стоимость которых значительно превышала его официальный доход. Право собственности в подавляющем большинстве оформлено на близких людей.

    Соломенский райсуд на время расследования дела наложил арест на имущество Кулика: 2 автомобиля, 3 квартиры, 2 паркоместа, 1 нежилое помещение (терраса) и земельный участок.

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