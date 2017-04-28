"Главное, чтобы мышей носила": Луценко призвал уважать экс-прокурора Кулика

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Главный прокурор сил АТО Константин Кулик доказал эффективность своей работы, ведя дело преступной группировки, благодаря которому удалось конфисковать 1,5 млрд долларов из "общака Януковича". Об этом на брифинге сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

"До тех пор, пока вина человека не установлена, он является "чистым". То же касается Кулика. Я знаю, что НАБУ обвиняет его в незаконном обогащении. Я знаю, что сейчас происходит суд. Если он установит (вину Кулика, — ред.), то он будет уволен из органов прокуратуры и понесет наказание, предусмотренное судом. Но с моей точки зрения, он эффективный работник прокуратуры, что доказал сегодняшним результатом. В данном случае хочу процитировать китайского классика: "Неважно, какого цвета кошка, если она приносит добычу". В данном случае, если кошка не сделала никаких преступлений, а является, по мнению кого-то, черной, она мне нужна. Еще раз подчеркиваю: если он не совершил никаких преступлений, а это устанавливает только суд, то ее масть, цвет, длина шерсти меня не касается. Главное, чтобы мышей носила. Сегодня этот кот принес очень нужную добычу для украинского народа. Прошу его за это уважать", — сказал генпрокурор.

Константин Кулик является обвиняемым по делу о незаконном обогащении.

Напомним, досудебное расследование установило, что в течение 2011-2016 годов Кулик приобрел в собственность ряд ценных объектов недвижимого имущества и автомобилей, стоимость которых значительно превышала его официальный доход. Право собственности в подавляющем большинстве оформлено на близких людей.

Соломенский райсуд на время расследования дела наложил арест на имущество Кулика: 2 автомобиля, 3 квартиры, 2 паркоместа, 1 нежилое помещение (терраса) и земельный участок.