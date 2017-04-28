Экс-прокурор Кулик, обвиняемый в незаконном обогащении, устроился в ГПУ

КИЕВ, 28 апр — РИА Новости Украина. Константин Кулик уволен с должности главного прокурора сил АТО и назначен замначальника Департамента международно-правового сотрудничества Генпрокуратуры, об этом пишет Цензор.net.

Кто возглавит прокуратуру сил АТО вместо Кулика пока неизвестно.

Кроме того, на сайте ГПУ есть информация, что 14 апреля Кулик был назначен заместителем руководителя Департамента международно-правового сотрудничества.

Скриншот с сайта ГПУ

Напомним, Константин Кулик является обвиняемым по делу о незаконном обогащении.

Напомним, досудебное расследование установило, что в течение 2011-2016 годов Кулик приобрел в собственность ряд ценных объектов недвижимого имущества и автомобилей, стоимость которых значительно превышала его официальный доход. Право собственности в подавляющем большинстве оформлено на близких людей.

Соломенский райсуд на время расследования дела наложил арест на имущество Кулика: 2 автомобиля, 3 квартиры, 2 паркоместа, 1 нежилое помещение (терраса) и земельный участок.