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    В ДНР заявили, что не имеют отношения к подрыву авто СБУ

    Тема:

    Взрыв авто с сотрудниками СБУ в Донбассе (670)

    (обновлено: )21910
    Как заявил заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин, ополченцы не причастны к инциденту с подрывом автомобиля в Донецкой области.
    Заместитель командира ополчения Донецкой народной республики (ДНР) Эдуард Басурин
    RIA News | Перейти в фотобанк

    ДОНЕЦК, 28 июн — РИА Новости. Ополченцы ДНР не имеют отношения к подрыву авто с сотрудниками Службы безопасности Украины в Донецкой области, заявили в Минобороны самопровозглашенной республики.

    Ранее ряд СМИ сообщили о взрыве автомобиля с сотрудниками СБУ в Донбассе. Сообщалось об одном погибшем и четырех пострадавших. В среду в СБУ сообщили, что в результате взрыва погиб сотрудник Службы безопасности Украины полковник Юрий Возный. По данным СБУ, пострадали также три человека.

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    "Возможно, просто наехали на взрывное устройство. Если же это и был подрыв, то, скорее, это внутренние разборки. Мы не причастны к этому. Теракты в качестве мести или еще чего-либо, в отличии от Украины, не устраивали и устраивать не собираемся", — сказал РИА Новости заместитель командующего оперативным командованием ДНР Эдуард Басурин.

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