Конституционный цинизм от гаранта Конституции

Василий Стоякин, обозреватель

Так сложилось, что выступления президентов Украины в связи с днем Конституции всегда были особым жанром, для которого характерен зашкаливающий уровень цинизма.

При Леониде Макаровиче Кравчуке Конституции не случилось, потому и поздравлений не было. А то бы он сказал.

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При Леониде Даниловиче Кучме действовавшая Конституция УССР была заменена Конституционным договором, а потом и Конституцией 1996 года. Однако, на протяжении всего срока полномочий Кучмы этот документ подвергался разнообразным издевательствам. Тут и референдум 2000 года, и феерическое решение Конституционного Суда "1+1=1", и, в конце концов, реформа 2004 года. Что не мешало Кучме поздравлять.

При Викторе Андреевиче Ющенко в норму вошло руководствоваться духом, а не буквой Конституции. В те времена существовала легенда, что перед тем, как написать какой-то конституционный вывод, юристы президентской администрации посещали конопляное поле в Бортничах – вдыхали то, что они считали, почему-то, духом Конституции.

При Викторе Федоровиче Януковиче Конституцию вообще отменили на основании ее противоречия ей же самой. Формально были отменены изменения, внесенные в 2004 году с нарушением процедуры – Ющенко возжелал себе больше полномочий, а власть срочно сдавалась перед Майданом. Фактически же, как указывал Виктор Медведчук, изменения 2004 года прекратили существование в момент принятия, и речь шла уже о теле Конституции.

При Петре Алексеевиче Порошенко положение характеризуется меткой фразой Елены Дьяченко: "Конституция отдыхает".

На фоне антиконституционной реальности становится очевидным, что ничего, имеющего отношение к Конституции, президент сказать не может. Но, тем не менее, говорит.

От Орлика…

Начал, президент, разумеется, с "конституции" Орлика, которую осторожно назвал "одним из наиболее древних конституционных документов в истории человечества". На бигбордах в Киеве гражданам попросту рекомендуют гордиться самой древней Конституцией.

Между тем, документ Орлика – не конституция и не самая древняя.

Во-первых, слово "конституции" ("constitutiones") взято из латинского текста документа и обозначает всего лишь "постановления" (начало названия документа – "Договора и постановления прав и вольностей войсковых…").

Во-вторых, документ был написан на территории Османской империи, среди беженцев. Т.е., относился он только к этой небольшой общине, но никак не ко всему населению Украины.

В-третьих, даже с формальной точки зрения это договор между казаками и гетманом. Такие документы (под разными названиями) составлялись каждым кошевым или гетманом. Договор Орлика был более тщательно прописан, но – не более того.

В-четвертых, поскольку это договор с казаками, то он, по определению, касается только одного сословия. Как таковой он уже не является ни первым, ни древнейшим, поскольку до того была, например, Великая хартия вольностей 1215 года.

В-пятых, документ никогда не действовал, поскольку должен был быть ратифицирован шведским королем (вы же помните, что Мазепа – великий патриот и борец за незалежность?), после неминуемой победы в Северной войне (вы же помните, что Карл и Мазепа принимали парад на Красной площади?). Т.е., статус его – проект. Проектов со времен Платона было много, в том числе и более тщательно проработанных.

В-шестых, пан гетман называет страну свою "Малой Россией", а народ – малороссийским. Так что вовсе это никакая не "украинская конституция", а потенциальный объект применения закона о "деимперизации", который мечтает принять Вятрович.

…к Кучме

В таком же духе трактует Порошенко и нынешний Основной Закон, "который считался и считается сейчас одним из наиболее прогрессивных".

Да, я отлично помню, что на момент принятия Конституции ее очень хвалили в этих ваших европах, но вот вопрос – если Конституция такая прогрессивная, то почему каждый из украинских президентов стремится ее отреформировать до состояния полной неузнаваемости?

У меня, кстати, есть ответ на этот вопрос. Даже два.

Во-первых, Конституция 1996 года, как и любой правовой документ, фиксировала соотношение общественно-политических сил, характерное для середины 90-х годов. Это соотношение сил давно неактуально – уже и самих сил этих нет.

Во-вторых, значительно проще реформировать Конституцию, чем ее исполнять.

К злободневному

От преданий старины глубокой президент естественно перешел к российской агрессии.

От него, правда, никто не ждал увязывания проблемы суверенитета и территориальной целостности с нарушением Конституции в 2014 году. Даже интеллектуалы, выступавшие за "переучреждение" Украины, очень удивились и обиделись из-за Донбасса и Крыма. Вопрос о том, почему четверть века до этого самым жутким поползновением агрессора был конфликт вокруг Тузлы (Румынии Украина совершенно добровольно отдала значительно больший кусок территории), даже не ставится.

Дальше ход рассуждений президента был традиционно непредсказуемым. Оказалось, что реформами очень прогрессивной Конституции он занимается исключительно для… отражения агрессии!

Интеллектуальная мощь АП потрясает. Ну почему людей, которые это придумали, не было в окружении Рыдз-Смиглы, Лебрена, Чембрлена, Сталина и Рузвельта? Они бы быстро отразили гитлеровскую агрессию путем внесения изменений в законодательство! Думаю, не было их потому, что в те времена с носителями столь выдающихся интеллектуальных достоинств общались не политики, а врачи…

О реформах

Президент упомянул об уже принятых изменениях в Конституцию относительно правосудия и сообщил о переформатировании Верховного Суда.

Следующим этапом, по его убеждению, должна стать отмена депутатской неприкосновенности, которая, оказывается, стала "анахронизмом". Учитывая то, с какой легкостью Рада дает разрешения на привлечение к ответственности депутатов, это действительно анахронизм.

Некоторое удивление вызвали у меня слова президента о том, что "соответствующий мой законопроект изменений в Конституцию готов". Легко убедиться, что если он и готов, то в Раду не внесен – там до сих пор лежит проект от 16 января 2015 года, который совершенно неактуален, поскольку в нем речь идет о неприкосновенности судей, которая уже отменена.

И уж совсем ничего не сказал президент о необходимости принятия изменений Конституции о децентрализации и об особом статусе Донбасса. А ведь именно это является одним из ключевых элементов Минских соглашений, которые Украина, якобы, выполняет; именно этого требуют от нас зарубежные партнеры; и именно это является условием восстановления территориальной целостности, о которой так переживает президент.