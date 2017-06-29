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    Бронеавтомобили, спецтехника и борцы с террором в Одессе

    (обновлено: )21302
    Бронеавтомобили, спецтехника и борцы с террором из Нацгвардии в Одессе
    Бронеавтомобили, спецтехника и борцы с террором из Нацгвардии в Одессе
    Бронеавтомобили, спецтехника и борцы с террором из Нацгвардии в Одессе
    Бронеавтомобили, спецтехника и борцы с террором из Нацгвардии в Одессе
    Бронеавтомобили, спецтехника и борцы с террором из Нацгвардии в Одессе
    Бронеавтомобили, спецтехника и борцы с террором из Нацгвардии в Одессе
    Бронеавтомобили, спецтехника и борцы с террором из Нацгвардии в Одессе
    Бронеавтомобили, спецтехника и борцы с террором из Нацгвардии в Одессе
    Бронеавтомобили, спецтехника и борцы с террором из Нацгвардии в Одессе
    Бронеавтомобили, спецтехника и борцы с террором из Нацгвардии в Одессе
    Бронеавтомобили, спецтехника и борцы с террором из Нацгвардии в Одессе
    Думская.net
    Бронеавтомобили, спецтехника и борцы с террором из Нацгвардии в Одессе
    Бронеавтомобили, спецтехника и борцы с террором из Нацгвардии в Одессе
    Думская.net
    Бронеавтомобили, спецтехника и борцы с террором из Нацгвардии в Одессе
    Бронеавтомобили, спецтехника и борцы с террором из Нацгвардии в Одессе
    Думская.net
    Бронеавтомобили, спецтехника и борцы с террором из Нацгвардии в Одессе
    Бронеавтомобили, спецтехника и борцы с террором из Нацгвардии в Одессе
    Думская.net
    Бронеавтомобили, спецтехника и борцы с террором из Нацгвардии в Одессе
    Бронеавтомобили, спецтехника и борцы с террором из Нацгвардии в Одессе.
    Думская.net
    Бронеавтомобили, спецтехника и борцы с террором из Нацгвардии в Одессе
    Бронеавтомобили, спецтехника и борцы с террором из Нацгвардии в Одессе.
    Думская.net
    Бронеавтомобили, спецтехника и борцы с террором из Нацгвардии в Одессе
    Бронеавтомобили, спецтехника и борцы с террором из Нацгвардии в Одессе.
    Думская.net
    Бронеавтомобили, спецтехника и борцы с террором из Нацгвардии в Одессе
    Бронеавтомобили, спецтехника и борцы с террором из Нацгвардии в Одессе.
    Думская.net
    Бронеавтомобили, спецтехника и борцы с террором из Нацгвардии в Одессе
    Бронеавтомобили, спецтехника и борцы с террором из Нацгвардии в Одессе
    Думская.net

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    Бронеавтомобили, спецтехника и борцы с террором из Нацгвардии в Одессе

    Одесские подразделения силовых структур и экстренные службы в среду демонстрировали свою технику и возможности в парке Шевченко.

    Акцию "Защитим Украину" приурочили ко Дню Конституции, пишет "Думская".

    В демонстрации участвовали военные моряки, пожарные, пограничники и национальные гвардейцы. Последние приехали на современных бронеавтомобилях "Козак-2" и "Спартан". Борцы с террором из спецподразделения Нацгвардии "Омега" "постреляли из нового автоматического оружия и даже взорвали светошумовую гранату".

    Смотрите также: Учения в Хмельницком: спецназ отработал прыжки с парашютом

    Сотрудники ГСЧС показали три спецавтомобиля, включая пятидесятиметровую автолестницу АД-50, предназначенную для эвакуации людей из пылающих высоток. 

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