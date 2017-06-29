Бронеавтомобили, спецтехника и борцы с террором в Одессе

Одесские подразделения силовых структур и экстренные службы в среду демонстрировали свою технику и возможности в парке Шевченко.
Акцию "Защитим Украину" приурочили ко Дню Конституции, пишет "Думская".
В демонстрации участвовали военные моряки, пожарные, пограничники и национальные гвардейцы. Последние приехали на современных бронеавтомобилях "Козак-2" и "Спартан". Борцы с террором из спецподразделения Нацгвардии "Омега" "постреляли из нового автоматического оружия и даже взорвали светошумовую гранату".
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Сотрудники ГСЧС показали три спецавтомобиля, включая пятидесятиметровую автолестницу АД-50, предназначенную для эвакуации людей из пылающих высоток.