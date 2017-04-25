Хроника 24 апреля: отключения света в ЛНР, столкновения в Тернополе, дело Ляшко

Людмила Калита, РИА Новости Украина

С полуночи вторника, 25 апреля, Киев прекратил поставки электроэнергии в ЛНР, однако позже появилась информация о том, что энергетики восстановили электроснабжение большинства районов Луганска. Помимо этого министр юстиции Павел Петренко сообщил о действиях Киева в случае невыполнения РФ решения суда ООН. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Киев прекратил поставки электроэнергии в ЛНР

Поставки электроэнергии с подконтрольной Киеву территории в самопровозглашенную ЛНР прекращены с полуночи вторника, 25 апреля. Такое решение связано с накопившимися за два с половиной года долгами. Позже, по информации местных СМИ, энергетики восстановили электроснабжение большинства районов Луганска. Как отметил замминистра по делам временно оккупированных территорий Георгий Тука "есть ветка, которая идет из России в Луганскую область", однако ее мощности не хватит для промышленности.

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Петренко сообщил о действиях Киева в случае невыполнения РФ решения суда ООН

Министерство юстиции Украины обратится к Генеральной ассамблее ООН, если РФ не выполнит промежуточное решение Международного суда ООН, заявил министр юстиции Павел Петренко. 19 апреля Международный суд ООН принял решение о введении временных мер в деле по иску Украины против России в связи с Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В частности, суд обязал РФ воздержаться от введения ограничений на возможность крымских татар хранить свои представительные институты, в том числе Меджлис.

У одного из посольств в центре Киева бросили дымовую шашку

У здания посольства Литвы в Киеве в ночь на понедельник бросили дымовую шашку. "У забора в 20 метрах от входа в дипломатическое представительство правоохранители обнаружили остатки использованной дымовой гранаты "РГД-2ч". В то же время при осмотре прилегающей территории на пустыре нашли пустой корпус гранаты "Ф-1". Все эти предметы изъяли для проведения экспертизы", — сообщили в Нацполиции.

НАБУ показало карту украинской коррупции в мире

Национальное антикоррупционное бюро Украины опубликовало видео о коррупционных средствах, выведенных из Украины за границу. По сообщению НАБУ, детективы обнаружили "следы" украинской коррупции в 41 стране. По информации НАБУ, с начала расследования производства о нанесении ущерба госпредприятию "ВостГОК" на сумму $17,28 млн НАБУ направило в восемь стран 16 запросов о международной правовой помощи.

На Ляшко завели дело о возможном незаконном обогащении

Специализированная антикоррупционная прокуратура возбудила уголовное дело о возможном незаконном обогащении лидера "Радикальной партии" Олега Ляшко, сообщил директор Национального антикоррупционного бюро Украины Артем Сытник. Других деталей он не сообщил. Ранее журналисты провели расследование, в ходе которого выяснилось, что Ляшко со своей женой за последний год приобрели недвижимость на порядка 700 тысяч долларов, при этом ни один из них официально не владеет бизнесом.

В Киеве 9 мая пройдет аналог "Бессмертного полка"

Акция "Никто не забыт! Ничто не забыто!" пройдет 9 мая в Киеве, ее участники пройдут к парку Вечной Славы с портретами своих родственников-участников Великой Отечественной войны, сообщила директор Института правовой политики и социальной защиты Украины Елена Бережная. По ее словам, акция согласована с правоохранительными органами и органами местного самоуправления, "поэтому никаких провокаций не будет допущено".

Столкновения у горсовета Тернополя

Сессия городского совета Тернополя была сорвана из-за блокирования помещения группой неизвестных, которые в балаклавах заблокировали вход в здание городского совета, в одного из депутатов бросили яйцо. О том, что в понедельник сессия может быть сорвана, ранее писали в Facebook сами депутаты. Противостояние обусловлено тем, что партия "Свобода" исключила из своих рядов трех депутатов, которые не голосовали за генплан, против внесения изменений в который выступали общественные активисты и архитекторы.

Стало известно, сколько украинцы будут отдыхать на майские праздники

Согласно распоряжению Кабмина в мае у украинцев будет сразу несколько длинных выходных. Сначала украинцы отдохнут с 29 апреля по 2 мая. Те же, кто не успел пожарить шашлык в эти дни, смогут отправиться на вылазку с 6 по 9 мая. Правда, понедельник, 8 мая, придется отработать в субботу, 13 мая.

Переговоры Лаврова и Могерини в Москве

Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини состоялись накануне в Москве. Основными темами переговоров стали Сирия, Украина, Ближний Восток, реализация соглашения по ядерной программе Ирана, урегулирование в Афганистане и двусторонние отношения Россия-ЕС.

Итоги I тура выборов во Франции

В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов президента страны. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. По данным МВД, по итогам первого тура Макрон набрал 23,75% голосов, а Марин Ле Пен — 21,53%. Экс-премьер Франсуа Фийон выбыл из президентской гонки с 19,91% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набрал 19,64%. Узнать имя нового президента французы смогут после 7 мая, когда пройдет второй тур выборов главы государства.

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Глава ПАСЕ признал, что его поездка в Сирию была ошибкой

Глава Парламентской ассамблеи Совета Европы Педро Аграмунт заявил, открывая весеннюю сессию ПАСЕ, что его поездка в Сирию была ошибкой. Делегация российских парламентариев во главе с вице-спикером Владимиром Васильевым совместно с главой ПАСЕ Педро Аграмунтом посетила Сирию в марте и провела встречи, в том числе, с президентом Сирии Башаром Асадом и сирийскими жителями.

По решению Всемирной федерации демократической молодежи ежегодно 24 апреля отмечается Международный день солидарности молодежи. А еще 24 апреля в календаре экологических дат отмечен как Всемирный день защиты лабораторных животных, который был учрежден Международной Ассоциацией против болезненных экспериментов на животных (ИнтерНИЧ) в 1979 году и поддержан ООН.