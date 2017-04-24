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    Столкновения у горсовета Тернополя: яйца и перцовый спрей

    (обновлено: )30610
    Сессия городского совета Тернополя была сорвана из-за блокирования помещения группой неизвестных, которые в балаклавах заблокировали вход в здание городского совета, в одного из депутатов бросили яйцо.
    Новини Тернополя 20 хвилин/YouTube

    "Совет заблокировали (со всех входов и внутри) неизвестные лица. Часть в балаклавах, возможно, вооружены. Одному из депутатов забрызгали лицо перцовым спреем. Депутат просто пытался зайти. Промежуточные мысли: охранную фирму, которая обеспечивает охрану совета, – под увольнение. Городскому голове, были бы мы (депутаты) мудрые – недоверие", – написал на своей странице в Facebook депутат горсовета Андрей Шкула.

    Андрей Золотарев
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
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    Как отмечает агентство УНИАН, о том, что в понедельник сессия может быть сорвана, депутаты писали в Facebook накануне. Обусловлено противостояние тем, что партия "Свобода" исключила из своих рядов трех депутатов, которые не голосовали за генплан, против внесения изменений в который выступали общественные активисты и архитекторы.

    Сообщалось, что после этого на этих депутатов стали оказывать моральное давление, чтобы они сдали мандаты. В частности, в воскресенье им стали приходить SMS с угрозами.

    Ранее сообщалось, что протесты против застройки газетной арки в центре Полтавы переросли в массовые акции против городской власти. Не обошлось и без провокаций. В дом матери одного депутата горсовета, представителя "Свободы" Юлиана Матвийчука бросили зажигательную смесь. В результате нападения никто не пострадал.

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