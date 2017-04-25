Петренко сообщил о действиях Киева в случае невыполнения РФ решения суда ООН

КИЕВ, 25 апр — РИА Новости Украина. Министерство юстиции Украины обратится к Генеральной ассамблее ООН, если РФ не выполнит промежуточное решение Международного суда ООН, заявил министр юстиции Павел Петренко во время пресс-брифинга.

Напомним, 19 апреля Международный суд ООН принял решение о введении временных мер в деле по иску Украины против России в связи с Международной конвенцией о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В частности, суд обязал РФ воздержаться от введения ограничений на возможность крымских татар хранить свои представительные институты, в том числе Меджлис. Власти полуострова заявила, что не намерена выполнять решение суда ООН о запрете Меджлиса.

"Что касается России, то Россия или выполнит промежуточное решение Международного суда ООН, или мы будем ставить вопрос о применении принудительных механизмов до вынесения этого вопроса на заседание Генеральной ассамблеи Организации Объединенных Наций. И фактически это будет сигналом: или Россия уже перешла все границы, или она все же имеет какой-то здравый смысл и фактически прекратит преследование крымских татар и украинцев, как это установил суд даже в промежуточном решении", — сказал Петренко, которого цитирует "Укринформ".

В то же время министр не стал комментировать заявление властей Крыма о том, что они не собираются пересматривать решение о запрете Меджлиса крымскотатарского народа. Как пояснил Петренко, он не хочет комментировать заявления "псевдовласти в Крыму, потому что это абсолютно нелегитимные органы, которые не признает не только Украина, но и весь цивилизованный мир".

Он отметил, что Минюст следит за поведением России и будет принимать "адекватные меры и механизмы в ближайшее время".

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"Один из механизмов — это принятие соответствующей резолюции Генеральной ассамблеей Организации Объединенных Наций. Это первое. Второе — это решение, если не будет выполнено, оно будет положено в основу и уголовного трибунала, который точно будет", — заявил Петренко.

Ранее заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль выразила убеждение, что иск Украины против России в Международном суде Организации Объединенных Наций начнет рассматриваться в следующем году, ориентировочно летом.