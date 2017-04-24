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    Киев

    В центре Киева у одного из посольств бросили дымовую шашку

    (обновлено: )12210
    По данным Национальной полиции, у забора в 20 метрах от входа в дипломатическое представительство Литвы обнаружены остатки использованной дымовой гранаты "РГД-2ч".
    Дымовые шашки. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. У здания посольства Литвы в Киеве в ночь на понедельник бросили дымовую шашку, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в столице.

    Боевая граната
    Нацполиция
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    "У забора в 20 метрах от входа в дипломатическое представительство правоохранители обнаружили остатки использованной дымовой гранаты "РГД-2ч". В то же время при осмотре прилегающей территории на пустыре нашли пустой корпус гранаты "Ф-1". Все эти предметы изъяли для проведения экспертизы", — говорится в сообщении.

    По данным полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "хулиганство".

    Напомним, в Сумах во время проведения заседания исполкома бросили в кабинет дымовую шашку.

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