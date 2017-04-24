В центре Киева у одного из посольств бросили дымовую шашку

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. У здания посольства Литвы в Киеве в ночь на понедельник бросили дымовую шашку, сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции в столице.

"У забора в 20 метрах от входа в дипломатическое представительство правоохранители обнаружили остатки использованной дымовой гранаты "РГД-2ч". В то же время при осмотре прилегающей территории на пустыре нашли пустой корпус гранаты "Ф-1". Все эти предметы изъяли для проведения экспертизы", — говорится в сообщении.

По данным полиции, решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "хулиганство".

Напомним, в Сумах во время проведения заседания исполкома бросили в кабинет дымовую шашку.