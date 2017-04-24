В Москве начались переговоры Лаврова и Могерини

МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини начались в понедельник в Москве.

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Как стало известно ранее, основными темами переговоров станут Сирия, Украина, Ближний Восток, реализация соглашения по ядерной программе Ирана, урегулирование в Афганистане и двусторонние отношения Россия-ЕС.

Рабочий визит Могерини в Москву стал первым с момента, когда в ноябре 2014 года она заняла пост главы внешнеполитической службы ЕС. До этого она посещала Россию в качестве главы МИД Италии.

Ранее Могерини заявила о непризнании ЕС присоединения полуострова Крым к РФ.