наверх
24.04.201712:13
Курсы валют НБУ
  • EUR28.60- 0.15
  • USD26.73- 0.02
Рубрики
Ещё
    Россия

    В Москве начались переговоры Лаврова и Могерини

    (обновлено: )394
    Основными темами переговоров станут Украина, Сирия, Ближний Восток, реализация соглашения по ядерной программе Ирана, урегулирование в Афганистане и двусторонние отношения Россия-ЕС.
    Встреча главы МИД РФ С. Лаврова с заместителем председателя Европейской комиссии Ф. Могерини
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    МОСКВА, 24 апр — РИА Новости. Переговоры министра иностранных дел России Сергея Лаврова и высокого представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерики Могерини начались в понедельник в Москве.

    Флаги Украины и России. Архивное фото
    RIA News Александр Вильф | Перейти в фотобанк
    Решение суда ООН по иску Украины к РФ и трактовки власти

    Смотрите также: Могерини в парламенте Сербии встретили пророссийскими лозунгами

    Как стало известно ранее, основными темами переговоров станут Сирия, Украина, Ближний Восток, реализация соглашения по ядерной программе Ирана, урегулирование в Афганистане и двусторонние отношения Россия-ЕС.

    Рабочий визит Могерини в Москву стал первым с момента, когда в ноябре 2014 года она заняла пост главы внешнеполитической службы ЕС. До этого она посещала Россию в качестве главы МИД Италии.

    Ранее Могерини заявила о непризнании ЕС присоединения полуострова Крым к РФ.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Акции протеста в Париже
    Выборы президента Франции
    Сотрудник ОБСЕ погиб при подрыве автомобиля в Луганской области
    АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ
    Певица Лолита Милявская
    Взять и запретить. Культурная война с РФ
    Митинг возле КГГА об использовании украинского языка
    Языковая зачистка. Табу на русский