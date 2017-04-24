Фотоитоги 24 апреля: подрыв автомобиля ОБСЕ в Донбассе, I тур выборов во Франции

В ОБСЕ сообщили, что патруль миссии в составе двух автомашин подорвался в самопровозглашенной ЛНР, в результате один человек из состава патруля погиб, двое были ранены.

Минобороны заявило, что вся ответственность за подрыв автомобиля ОБСЕ в Донбассе лежит на ополченцах. Ранее служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье "террористический акт, который привел к гибели человека" в связи с подрывом автомобиля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе. А В ЛНР заявили, что Недалеко от места подрыва автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе были обнаружены следы украинских диверсантов.

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В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов президента страны. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов.

По данным МВД, по итогам первого тура Макрон набрал 23,75% голосов, а Марин Ле Пен — 21,53%. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбыл из президентской гонки с 19,91% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набрал 19,64%.

Узнать имя нового президента французы смогут после 7 мая, когда пройдет второй тур выборов главы государства.