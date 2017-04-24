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    Фотоленты

    Фотоитоги 24 апреля: подрыв автомобиля ОБСЕ в Донбассе, I тур выборов во Франции

    Тема:

    АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ (189)

    (обновлено: )12
    ОБСЕ
    Франция после первого тура президентских выборов
    День памяти жертв Холокоста в Израиле
    Тысячи человек принимают участие в Марше живых в польском Освенциме
    Под посольством России в Киеве крымские активисты нарисовали пропасть
    Владимир Гройсман в Харьковском метро
    Министр иностранных дел Сергей Лавров и высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, заместитель председателя Европейской комиссии Федерика Могерини во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в Москве.
    В Амстердаме на футбольном матче ПСВ Эйндховен – Аякс фанатские трибуны окутало черным облаком после того, как болельщики Эйндховена использовали дымовые шашки.
    Правоохранительные органы Индии открыли огонь по толпе протестующих в индийской части Кашмира. В акциях протеста в городе Сринагар приняли участие сотни студентов, скандировавших «Мы хотим свободы», а также «Уходи, Индия!».
    ОБСЕ
    ОБСЕ
    lug-info.com
    Франция после первого тура президентских выборов
    Франция после первого тура президентских выборов
    PIERRE-PHILIPPE MARCOU / AFP
    День памяти жертв Холокоста в Израиле
    День памяти жертв Холокоста в Израиле
    JACK GUEZ / AFP
    Тысячи человек принимают участие в Марше живых в польском Освенциме
    Тысячи человек принимают участие в "Марше живых" в польском Освенциме
    twitter.com/AuschwitzMuseum
    Под посольством России в Киеве крымские активисты нарисовали пропасть
    Под посольством России в Киеве крымские активисты нарисовали "пропасть"
    Facebook Reyana Bakşış
    Владимир Гройсман в Харьковском метро
    Владимир Гройсман в Харьковском метро
    Владимир Гройсман/facebook
    Министр иностранных дел Сергей Лавров и высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, заместитель председателя Европейской комиссии Федерика Могерини во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в Москве.
    Министр иностранных дел Сергей Лавров и высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности, заместитель председателя Европейской комиссии Федерика Могерини во время совместной пресс-конференции по итогам встречи в Москве.
    РИА Новости
    В Амстердаме на футбольном матче ПСВ Эйндховен – Аякс фанатские трибуны окутало черным облаком после того, как болельщики Эйндховена использовали дымовые шашки.
    В Амстердаме на футбольном матче ПСВ "Эйндховен" – "Аякс" фанатские трибуны окутало черным облаком после того, как болельщики "Эйндховена" использовали дымовые шашки.
    Olaf KRAAK / ANP / AFP
    Правоохранительные органы Индии открыли огонь по толпе протестующих в индийской части Кашмира. В акциях протеста в городе Сринагар приняли участие сотни студентов, скандировавших «Мы хотим свободы», а также «Уходи, Индия!».
    Правоохранительные органы Индии открыли огонь по толпе протестующих в индийской части Кашмира. В акциях протеста в городе Сринагар приняли участие сотни студентов, скандировавших «Мы хотим свободы», а также «Уходи, Индия!».
    Tauseef MUSTAFA / AFP

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    ОБСЕ

    В ОБСЕ сообщили, что патруль миссии в составе двух автомашин подорвался в самопровозглашенной ЛНР, в результате один человек из состава патруля погиб, двое были ранены.

    Логотип ОБСЕ. Архивное фото
    Фото: OSCE/Curtis Budden
    ОБСЕ проведет внутреннее расследование подрыва авто - спецкор

    Минобороны заявило, что вся ответственность за подрыв автомобиля ОБСЕ в Донбассе лежит на ополченцах. Ранее служба безопасности Украины возбудила уголовное дело по статье "террористический акт, который привел к гибели человека" в связи с подрывом автомобиля Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе. А В ЛНР заявили, что  Недалеко от места подрыва автомобиля Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донбассе были обнаружены следы украинских диверсантов.

    Читайте также: С таким счастьем и на свободе. Соцсети об освобождении Мартыненко

    В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов президента страны. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов.

    По данным МВД, по итогам первого тура Макрон набрал 23,75% голосов, а Марин Ле Пен — 21,53%. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбыл из президентской гонки с 19,91% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набрал 19,64%.

    Узнать имя нового президента французы смогут после 7 мая, когда пройдет второй тур выборов главы государства.

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