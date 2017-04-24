Олланд будет голосовать за Макрона во туре выборов во Франции

КИЕВ, 24 апр – РИА Новости Украина. Действующий президент Франции Франсуа Олланд заявил, что во втором туре президентских выборов, который пройдет 7 мая, будет голосовать за основателя движения "Вперед!" Эммануэля Макрона.

"Я буду голосовать за Эммануэля Макрона", — сказал Олланд, чье выступление транслировалось в прямом эфире на телеканале BFMTV.

Он также заявил, что присутствие главы "Национального Фронта" Марин Ле Пен во втором туре выборов "несет риск для страны".

По словам президента Франции, "крайние правые исключительно сильно разделяют страну", используя в том числе связи с экстремистами по всей Европе.

Олланд отметил, что если выиграет Марин Ле Пен и выведет Францию из зоны Евро, потребительские права французов могут сильно пострадать. Кроме того, усиление ограничения товарооборота благодаря протекционистским мерам значительно сократит индустрию Франции, предупредил действующий президент страны.

В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов президента страны. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов. По данным МВД, по итогам первого тура Макрон набрал 23,75% голосов, а Марин Ле Пен — 21,53%. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбыл из президентской гонки с 19,91% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набрал 19,64%.