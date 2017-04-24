В Тернополе сорвали заседание горсовета - СМИ

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости. Сессия городского совета Тернополя была сорвана из-за блокирования помещения группой неизвестных, передает в понедельник агентство УНИАН.

По информации агентства, мэр города Сергей Надал сообщил, что в понедельник сессия не состоится из-за отсутствия кворума. В то же время депутаты горсовета на своих страницах в соцсетях заявили, что не смогли попасть в помещение, поскольку неизвестные в балаклавах заблокировали вход в здание городского совета, в одного из депутатов бросили яйцо. В полиции инцидент пока не комментируют.

"Совет заблокировали (со всех входов и внутри) неизвестные лица. Часть в балаклавах, возможно, вооружены. Одному из депутатов забрызгали лицо перцовым спреем. Депутат просто пытался зайти. Промежуточные мысли: охранную фирму, которая обеспечивает охрану совета, – под увольнение. Городскому голове, были бы мы (депутаты) мудрые – недоверие", – написал на своей странице в Facebook депутат горсовета Андрей Шкула.

Красновська Любов/facebook Беспорядки у горсовета Тернополя

Красновська Любов/facebook Беспорядки у горсовета Тернополя

Как отмечает агентство, о том, что в понедельник сессия может быть сорвана, депутаты писали в Facebook накануне. Обусловлено противостояние тем, что партия "Свобода" исключила из своих рядов трех депутатов, которые не голосовали за генплан, против внесения изменений в который выступали общественные активисты и архитекторы.

Красновська Любов/facebook Беспорядки у горсовета Тернополя

Сообщалось, что после этого на этих депутатов стали оказывать моральное давление, чтобы они сдали мандаты. В частности, в воскресенье им стали приходить SMS с угрозами.