Стало известно, сколько украинцы будут отдыхать на майские праздники

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Согласно распоряжению Кабмина в мае у украинцев будет сразу несколько длинных выходных. Сначала мы отдохнем с 29 апреля по 2 мая. Те же, кто не успел пожарить шашлык в эти дни, смогут отправиться на вылазку с 6 по 9 мая.

Правда, понедельник, 8 мая, придется отработать в субботу, 13 мая.

1 мая (понедельник) — праздничный выходной День международной солидарности трудящихся.

2 мая (вторник) — выходной;

3-5 мая- рабочие дни;

8 мая (понедельник) — выходной;

9 мая (вторник) — праздничный выходной День Победы.

13 мая (суббота) — рабочий за 8 мая.