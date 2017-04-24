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    Общество

    Стало известно, сколько украинцы будут отдыхать на майские праздники

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    Весна в Киеве
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Согласно распоряжению Кабмина в мае у украинцев будет сразу несколько длинных выходных. Сначала мы отдохнем с 29 апреля по 2 мая. Те же, кто не успел пожарить шашлык в эти дни, смогут отправиться на вылазку с 6 по 9 мая.

    Правда, понедельник, 8 мая, придется отработать в субботу, 13 мая.
    1 мая (понедельник) — праздничный выходной День международной солидарности трудящихся.

    2 мая (вторник) — выходной;

    3-5 мая- рабочие дни;

    8 мая (понедельник) — выходной;

    9 мая (вторник) — праздничный выходной День Победы.

    13 мая (суббота) — рабочий за 8 мая.

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