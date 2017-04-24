Стало известно, сколько украинцы будут отдыхать на майские праздники

КИЕВ, 24 апр — РИА Новости Украина. Согласно распоряжению Кабмина в мае у украинцев будет сразу несколько длинных выходных. Сначала мы отдохнем с 29 апреля по 2 мая. Те же, кто не успел пожарить шашлык в эти дни, смогут отправиться на вылазку с 6 по 9 мая.
Правда, понедельник, 8 мая, придется отработать в субботу, 13 мая.
1 мая (понедельник) — праздничный выходной День международной солидарности трудящихся.
2 мая (вторник) — выходной;
3-5 мая- рабочие дни;
8 мая (понедельник) — выходной;
9 мая (вторник) — праздничный выходной День Победы.
13 мая (суббота) — рабочий за 8 мая.