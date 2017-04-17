Фестиваль тюльпанов "Тайны Пасхальной писанки" в Киеве

В Киеве на Певческом поле открылась цветочная выставка "Тайны Пасхальной писанки", для создания которой было специально выращено 200 тысяч тюльпанов 12 разновидностей.

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Как сообщили в пресс-службе КГГА, на открытии выставки заместитель председателя КГГА Петр Пантелеев заявил: "Цветочные экспозиции на Певческом поле – это хорошая традиция, которая возможна благодаря трудолюбию наших зеленстроевцев. К этим экспозициям, а их 10, приложили руку более 200 работников. К сожалению, сегодня погода не позволила нам в полной мере оценить результаты работы, не все цветы расцвели из-за прохладной погоды. Но уже вскоре мы приглашаем киевлян и гостей города осмотреть поистине уникальные цветочные композиции".

Фестиваль тюльпанов будет работать ежедневно с 9.00 до 21.00 до 10 мая.