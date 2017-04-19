Майские праздники в Одессе: СБУ обещает спокойствие

КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины проводит мероприятия для обеспечения безопасности во время майских праздников, сообщил начальник департамента защиты национальной государственности СБУ Виктор Кононенко.

"Принимается целый ряд превентивных мер, мы сделаем все, чтобы майские праздники в Одессе прошли спокойно", — сказал Кононенко на брифинге в среду.

Также он отметил, что проверит озвученную депутатом Верховной Рады Украины Вадимом Рабиновичем информацию о якобы подготовке провокаций в городе 2 и 9 мая.

Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади Одессы начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными фанатами "ультрас" из Харькова и Одессы, а также активистами "евромайдана" — с другой.

Позже беспорядки переместились на Куликово поле — большая драка закончилась разрушением участниками "евромайдана" палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором спрятались представители "антимайдана". Жертвами конфликта стали 48 человек, более 250 пострадали.