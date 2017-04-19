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    Общество

    Майские праздники в Одессе: СБУ обещает спокойствие

    (обновлено: )7802
    Как сообщает пресс-служба СБУ, в ведомстве проверят озвученную депутатом Верховной Рады Украины Вадимом Рабиновичем информацию о якобы подготовке провокаций в городе 2 и 9 мая.
    Бойцы СБУ. Архивное фото
    Служба безопасности Украины

    КИЕВ, 19 апр — РИА Новости Украина. Служба безопасности Украины проводит мероприятия для обеспечения безопасности во время майских праздников, сообщил начальник департамента защиты национальной государственности СБУ Виктор Кононенко.

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    "Принимается целый ряд превентивных мер, мы сделаем все, чтобы майские праздники в Одессе прошли спокойно", — сказал Кононенко на брифинге в среду.

    Также он отметил, что проверит озвученную депутатом Верховной Рады Украины Вадимом Рабиновичем информацию о якобы подготовке провокаций в городе 2 и 9 мая.

    Днем 2 мая 2014 года в районе Греческой площади Одессы начались потасовки между активистами "антимайдана" с одной стороны и футбольными фанатами "ультрас" из Харькова и Одессы, а также активистами "евромайдана" — с другой.

    Позже беспорядки переместились на Куликово поле — большая драка закончилась разрушением участниками "евромайдана" палаточного городка и поджогом Дома профсоюзов, в котором спрятались представители "антимайдана". Жертвами конфликта стали 48 человек, более 250 пострадали.

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