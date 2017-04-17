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    Точка зрения

    Протесты и провокации возможны только на майские праздники – Павловский

    (обновлено: )134
    Директор института информационного общества Ярослав Павловский заявил в эфире Голоса Столицы, что степень протестных настроений по-прежнему высока, и власти должны быть готовы к разным их проявлениям.
    Директор института информационного общества Ярослав Павловский. Архивное фото
    Голос Столицы

    РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

    Статистика органов местного самоуправления свидетельствует об уменьшении протестов. Письменный опрос представителей местной власти из всех областных центров показал, что активность митингов снизилась в прошлом году. 

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    В 2015 году в местные советы поступило 10,6 тысяч сообщений о намерении провести мирное собрание. В 2016 году это число сократилось почти на тысячу.

    О чем свидетельствуют показатели уменьшения желаний проводить митинги, проанализировал в эфире радиостанции Голос Столицы директор института информационного общества Ярослав Павловский.

    (текст публикуется на языке оригинала)

    Чим можна пояснити скорочення кількості мітингів?

    Вокзал в Барышевке
    Из открытых источников
    Протесты в Киевской области: власть усугубила старый конфликт – эксперт

    — Навесні взагалі протестні настрої дещо спадають, суспільство живе в очікуванні і фактор городів ніхто не відміняв.

    Але тут ми говоримо не про сезонні фактори, а про порівняння 2015 і 2016 років.

    — Все одно тут є певна тенденція, вона не пов'язана з роками. Просто минулий рік був більш політично активний. Якщо поговорити з експертами і політтехнологами, вони скажуть одноголосно, що ближче до травня протестні настрої будуть з'являтися. Слід очікувати акції протесту навіть провокативного характеру ближче до дев'ятого травня чи можливо навіть до першого травня. Це є точна інформація про те, що готуються різні організації соціал-демократичного штабу. Зараз суспільство живе іншими категоріями. Кількість протестів зросте після продовження роботи Верховної Ради.

    А як щодо акції "Національного корпусу" біля будівель "Сбербанку"?

    — Люди, які відпрацьовували ці акції, вони не співміряли це із суспільними очікуваннями. У організаторів таких акцій завдання було не маси повести, а відпрацювати свій піар-номер на вузьку електоральну базу.

    Чи здатні настрої населення викликати певну масовість майбутніх гіпотетичних процесів?

    — Ступінь радикалізації суспільства все одно зберігається дуже висока. Ця ступінь радикалізації помножується не стільки на протестні настрої, наприклад, національного чи соціального характеру. Поки що уряд і влада якимось чином гасять ці соціальні протести такими механізмами, як дотації та субвенції. Але як тільки десь прорве в одному місці, то воно може прорвати і в іншому. Тому ця проблема дуже серйозна, і я дуже хотів би сподіватись, що влада буде до цього готова. Соціальні протести ще небезпечні тим, що вони дуже слабо піддаються соціальній кореляції і коригуванню. Вивести "Національний корпус" під банк може людина близька до ідеї, а от вивести на вулиці пролетаріат і контролювати ступінь вандалізму буде вже нереально.

    Визначено, що населення стомилося від радикалізації.

    Митинг 1 мая в Днепропетровске
    Фото Евгений Лаптев
    "Майские" праздники канут в историю

    — На мою думку, це хибна теорія, тому що, ступінь радикалізації суспільства і протестних настроїв надзвичайно високий і зберігається небезпека соціальних вибухів. Дуже хотілося б, щоб українська влада була готова до різних проявів і могла б реагувати як на технологічному рівні, так і просто вживаючи якісь соціальні механізми.

    Чи можуть заяви влади про те, що в майбутньому стане краще жити бути спрямовані на те, щоб загасити цю радикалізацію?

    — Ні, це заяви прем'єр-міністра Володимира Гройсмана, який звітує за рік своєї роботи і сподівається продовжити працювати ще рік. Тому виключно цим мотивовані заяви. Якби Гройсман був в опозиції, він говорив би зовсім протилежне.

    Ранее эксперт по вопросам бюджетной политики Людмила Супрун в эфире "ГС" заявила, что благодаря большому количеству покупок, которые делаются накануне праздников, значительно стимулируется потребительский спрос.

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