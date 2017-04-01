Хроника 31 марта: подрыв авто в центре Мариуполя, обыски в табачной компании

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В пятницу, 31 марта, в Мариуполе подорвали автомобиль с полковником СБУ, появилась информация о заказчиках обстрела консульства в Луцке и перекрытия львовской трассы. Также накануне более 100 обысков прошло в ряде городов Украины по делу табачной компании "Тедис Украина", которая подозревается в уклонении от уплаты налогов и незаконном выводе денег за границу. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

В Мариуполе подорвали автомобиль с полковником СБУ

В результате взрыва автомобиля в жилом квартале в центре Мариуполя погиб сотрудник Службы безопасности Украины, полковник Александр Хараберюш. Одна из версий взрыва — теракт, организованный "диверсионно-разведывательной группой террористов ДНР", сообщил в Facebook замглавы МВД, начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин. В связи с происшествием в Мариуполе и на всей территории Донецкой области усиливается несение службы полицейскими подразделениями, добавил Аброськин.

СБУ назвала заказчиков перекрытия львовской трассы и обстрела консульства в Луцке

Служба безопасности считает лидера радикальной организации "Наждак" Николая Дульского заказчиком акции по перекрытию трассы в Львовской области. В СБУ считают обстрел Генерального консульства Республики Польша в Луцке и синхронизированную с ним во времени попытку перекрытия трассы "Львов — Рава-Русская" частями направленной подрывной акции, организованной одним центром — специальными службами Российской Федерации.

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ГПУ собирается отсудить у россиян 5 млн грн за авиарейсы в Крым

Генпрокурор Юрий Луценко заявил о намерениях выставить счета российским авиакомпаниям за посещение Крыма. На данный момент авиаполеты в Крым осуществляют лишь российские авиакомпании. "Сейчас мы планируем выставить счета российской авиакомпании, которая не платит соответствующих платежей, приземляясь на территории Крыма. Иск составляет около 5 миллионов гривен", — сообщил Луценко. Генеральный прокурор добавил, что сейчас ведется работа по отслеживанию морских судов, которые заходят в крымские порты.

Первый украинский самолет, построенный без комплектующих РФ, прошел испытания

Первый украинский самолет Ан-132D, созданный без использования российских комплектующих, успешно прошел испытания, сообщается в пятницу на сайте авиастроительного предприятия "Антонов". Самолет Ан-132D был построен предприятием по контракту с Саудовской Аравией без использования российских комплектующих, которые заменили на детали из других стран и детали украинского производства.

Днепровский меткомбинат полностью остановил работу

ПАО "Днепровский металлургический комбинат" полностью остановил производство из-за перебоев с поставками кокса, возникшими вследствие торговой блокады ЛДНР. Ранее в меткомбинате сообщали, что в случае остановки предприятия или простоя структурных подразделений вступит в силу договор, согласно которому время простоя не по вине работника оплачивается в размере 100% тарифной ставки установленного разряда (оклада), если он в это время находился на рабочем месте.

Сотни обысков по делу "Тедис Украина"

Более 100 обысков прошло в ряде городов Украины по делу табачной компании "Тедис Украина", которая подозревается в уклонении от уплаты налогов и незаконном выводе денег за границу, сообщил в пятницу министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. По его данным, следственные действия проводят ряд ведомств, в частности Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины, Главная военная прокуратура, оперативники Департамента защиты экономики и Департамента внутренней безопасности Национальной полиции.

Декоммунизацияз "Ленинской кузницы" Порошенко

Акционеры судостроительного завода "Ленинская кузница" решили переименовать предприятие в "Завод "Кузница на Рыбальском" и сменить форму собственности с публичного акционерного общества (ПАО) в частное акционерное общество (ЧАО), говорится в сообщении предприятия."Ленинская кузница" является публичным акционерным обществом и специализируется на производстве танкеров-химовозов, сухогрузов, контейнеровозов, рыболовных морозильных траулеров, судов специального назначения, котельных агрегатов и судоремонте.

Минздрав намерен запретить лекарственные препараты из РФ

Министерство здравоохранения Украины намерено запретить в стране лекарственные препараты и медицинские изделия, произведенные в России, сообщила и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун. По ее словам, в настоящее время Украина не проводит государственные закупки в России, однако страна закупает препараты через международные организации, которые продают препараты, в том числе российского производства.

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Прописка онлайн

Украинцы в скором времени получат возможность оформлять место регистрации и прописки, а также получать свидетельство о рождении в онлайн-режиме, сообщил министр юстиции Павел Петренко. По его словам, украинцы смогут получать указанные документы "без каких-либо бумажных документов". Министр добавил, что число родильных домов, в которых выдают свидетельства о рождении, увеличилось до 474, и родители 129 тысяч детей смогли получить их непосредственно в родильных домах.

Уникальный скифский артефакт нашли в Кировоградской области

Уникальный скифский артефакт обнаружили на поле в одном из сел Кировоградской области Украины — фермеры нашли третью в мире раннюю скифскую бабу. По словам историков, которые осмотрели артефакт, найденная скифская баба является уникальной. Именно таких в скифском мире всего три. Они уточнили, что находка датируется второй половиной VI – первой половиной V века до нашей эры.

Ряд стран готовы бойкотировать Евровидение из-за недопуска РФ

Некоторые страны могут бойкотировать конкурс песни Евровидение-2017 из-за позиции украинских властей в отношении российской исполнительницы Юлии Самойловой, говорится в письме главы Европейского вещательного союза (ЕВС) Ингрид Дельтенре премьер-министру Украины Владимиру Гройсману. Ранее ни одна страна в мире, как напомнила Дельтенре, не запрещала исполнителям принимать участие в "Евровидении". ЕВС не хочет такого создания прецедента и в текущем году.

Международный день резервного копирования (англ. World Backup Day) или День бэкапа (от англ. backup) проводится ежегодно 31 марта. Резервное копирование — это создание копии данных на носителе (жёстком диске, флеш-карте, CD-диске и других носителях), предназначенном для восстановления данных в случае их повреждения или потери на основном носителе.