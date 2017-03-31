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    Экономика

    Днепровский меткомбинат полностью остановил работу

    (обновлено: )512102
    В меткомбинате сообщили, что прекращение поставок кокса и дефицит оборотных средств привели комбинат к вынужденной остановке оборудования и агрегатов.
    Днепровский меткомбинат
    dndz.tv

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. ПАО "Днепровский металлургический комбинат" полностью остановил производство из-за перебоев с поставками кокса, возникшими вследствие торговой блокады ЛДНР, сообщает пресс-служба меткомбината.

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    "Сложившаяся обстановка в финансово-экономической сфере – прекращение поставок кокса, дефицит оборотных средств привели комбинат к вынужденной остановке оборудования и агрегатов. Согласно приказам № 305 и № 307 на "ДМК": вводится для технологического оборудования "горячая" консервация; начальники всех структурных подразделений проведут безопасную остановку ТО, примут меры по обеспечению полной сохранности оборудования после остановки и минимальное потребление энергетических ресурсов; руководители СП обязаны на период простоя обеспечить фиксацию агрегатов/оборудования, указав время начала/окончания простоя, оформив распоряжения по всем подразделениям", — сообщает предприятие.

    Персонал меткомбината будет переведен на дневной график работы, а работа персонала будет оплачена.

    Меткомбинат находится в Каменском (бывший Днепродзержинск).

    Ранее в меткомбинате сообщали, что в случае остановки предприятия или простоя структурных подразделений предприятия вступает в силу действующий на предприятии коллективный договор, согласно которому время простоя не по вине работника оплачивается в размере 100% тарифной ставки установленного разряда (оклада), если он в это время находился на рабочем месте.

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