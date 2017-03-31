Подрыв автомобиля в центре Мариуполя

В результате взрыва автомобиля в жилом квартале Мариуполя погиб сотрудник Службы безопасности Украины, полковник Александр Хараберюш, сообщает пресс-служба СБУ.

"СБУ сделает все, чтобы найти и наказать виновных. Долги мы отдаем быстро", — подчеркнул глава спецслужбы Василий Грицак.

Отмечается, что у Хараберюша осталось двое детей, младшей дочке — два года. СБУ выразила семье и близким погибшего глубокие соболезнования.

Одна из версий взрыва — теракт, организованный "диверсионно-разведывательной группой террористов ДНР", сообщил в Facebook замглавы МВД, начальник ГУ Нацполиции в Донецкой области Вячеслав Аброськин.

В связи с происшествием в Мариуполе и на всей территории Донецкой области усиливается несение службы полицейскими подразделениями, добавил Аброськин.

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