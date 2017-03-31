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    Уникальный скифский артефакт нашли в Кировоградской области

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    Уникальный скифский артефакт обнаружили на поле в одном из сел Кировоградской области Украины - фермеры нашли третью в мире раннюю скифскую бабу.
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    Артефакт обнаружил тракторист во время полевых работ в одном из сел Кировоградской области. Оказалось, что под землей лежала раннескифская баба, возраст которой датируется V веком до нашей эры, сообщил телеканал "1+1".

    "Во время весенних работ в поле тракторист зацепил что-то твердое. Сначала подумал, что просто камень, но разглядел на нем человеческие очертания. Мужчина обратился к ученым. Для изучения необычной находки на место срочно выехали археологи и историки", — говорится в сообщении.

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    По словам историков, которые осмотрели артефакт, найденная скифская баба является уникальной. Именно таких в скифском мире всего три. Они уточнили, что находка датируется второй половиной VI – первой половиной V века до нашей эры.

    Как отмечается в сообщении, археологи проведут раскопки на кургане. Скифскую бабу исследуют, после чего присвоят ей номер памятника государственного значения.

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