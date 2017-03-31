По делу табачной компании проводятся более 100 обысков - Аваков

КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Более 100 обысков проводятся в ряде городов Украины по делу табачной компании "Тедис Украина", которая подозревается в уклонении от уплаты налогов и незаконном выводе денег за границу, сообщил в пятницу министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Арсен Аваков в Facebook Обыски по делу табачной компании "Тедис Украина"

"У монополиста табачного рынка Украины, а также на предприятиях "иже с ними" проводится более 100 обысков… Киев, Одесса, Днепр (бывший Днепропетровск — Ред.)… Помощь террористическим организациям псевдореспублик, неуплата налогов…. это только несколько эпизодов "послужного списка" трудовой деятельности компании. Два с половиной миллиарда гривен (около 926,6 миллиона долларов)!!! вывели в воюющую с нами страну", — написал Аваков на своей странице в Facebook.

По его данным, следственные действия проводят ряд ведомств, в частности Департамент по расследованию особо важных дел в сфере экономики Генеральной прокуратуры Украины, Главная военная прокуратура, оперативники Департамента защиты экономики и Департамента внутренней безопасности Национальной полиции.

Ранее генпрокурор Украины Юрий Луценко сообщил, что правоохранители разоблачили схему уклонения от уплаты налогов и незаконного вывода денег за границу табачной компанией "Тедис Украина" при участии россиянина.

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