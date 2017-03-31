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    Общество

    Петренко анонсировал оформление прописки онлайн

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    По словам министра юстиции, после принятия Верховной Радой закона об электронных доверительных услугах украинцы будут иметь возможность оформлять место регистрации и прописки в режиме онлайн.
    Министр юстиции Украины Павел Петренко
    УНИАН

    КИЕВ, 31 мар — РИА Новости Украина. Украинцы в скором времени получат возможность оформлять место регистрации и прописки, а также получать свидетельство о рождении в онлайн-режиме, сообщил министр юстиции Павел Петренко.

    "После принятия Верховной Радой закона об электронных доверительных услугах украинцы будут иметь возможность оформления места регистрации и прописки и получать свидетельство о рождении в режиме онлайн", — цитирует главу Минюста Укринформ.

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    По его словам, украинцы смогут получать указанные документы "без каких-либо бумажных документов".

    Министр добавил, что число родильных домов, в которых выдают свидетельства о рождении, увеличилось до 474, и родители 129 тысяч детей смогли получить их непосредственно в родильных домах.

    Свидетельства о рождении начали выдавать в роддомах в январе прошлого года. Ранее подобная услуга оказывалась в отдельных медучреждениях в виде пилотного проекта.

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