Кличко: в Киеве никто не будет ходить по квартирам и проверять прописку

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Власти Киева не будут проверять прописку людей, проживающих в квартирах без счетчиков воды, заявил во вторник мэр украинской столицы Виталий Кличко.

В квартирах жилых домов столицы, где отсутствуют счетчики на горячую и холодную воду, тарифы рассчитываются исходя из количества прописанных человек. Ранее некоторые СМИ сообщили, что мэрия Киева проведет весной проверку "нелегальных квартиросъемщиков", в частности, полиция будет проверять паспорта жильцов, чтобы установить, легально ли они проживают в квартирах.

"Это искаженная информация. Никто не будет ходить по квартирам и проверять прописку. Наша задача — сделать так, чтобы была справедливость. Есть сегодня немало жалоб, ведь во многих квартирах, где нет счетчиков, живет больше людей, чем зарегистрировано в доме. Они используют и водоснабжение, и теплоснабжение, но платят за меньшее количество людей. Мы сейчас рассматриваем различные механизмы, обеспечивающие справедливую оплату за коммунальные услуги", — цитирует слова Кличко его пресс-служба.

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