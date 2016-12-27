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Кличко: в Киеве никто не будет ходить по квартирам и проверять прописку

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Столичный градоначальник Виталий Кличко опроверг планы местных властей проверять прописку проживающих в квартирах без счетчиков на горячую и холодную воду.
Виталий Кличко. Архивное фото
Украинское фото

КИЕВ, 27 дек — РИА Новости Украина. Власти Киева не будут проверять прописку людей, проживающих в квартирах без счетчиков воды, заявил во вторник мэр украинской столицы Виталий Кличко.

Первый заместитель директора департамента благоустройства Киевской горгосадминистрации Тарас Панчий.
Тарас Панчий, facebook
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В квартирах жилых домов столицы, где отсутствуют счетчики на горячую и холодную воду, тарифы рассчитываются исходя из количества прописанных человек. Ранее некоторые СМИ сообщили, что мэрия Киева проведет весной проверку "нелегальных квартиросъемщиков", в частности, полиция будет проверять паспорта жильцов, чтобы установить, легально ли они проживают в квартирах.

"Это искаженная информация. Никто не будет ходить по квартирам и проверять прописку. Наша задача — сделать так, чтобы была справедливость. Есть сегодня немало жалоб, ведь во многих квартирах, где нет счетчиков, живет больше людей, чем зарегистрировано в доме. Они используют и водоснабжение, и теплоснабжение, но платят за меньшее количество людей. Мы сейчас рассматриваем различные механизмы, обеспечивающие справедливую оплату за коммунальные услуги", — цитирует слова Кличко его пресс-служба.

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