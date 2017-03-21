Хроника 20 марта: Совет регионов, срочная встреча Порошенко с главами фракций

Людмила Калита, РИА Новости Украина

В понедельник, 20 марта, в Киеве прошел Совет регионального развития, а президент Петр Порошенко провел встречу с главами фракций. К тому же вчера стало известно, что в рейтинг самых богатых людей мира вошли 6 украинцев, а в США умер самый старый миллиардер в мире Дэвид Рокфеллер. Подробнее – в кратком обзоре от РИА Новости Украина.

Совет регионов

В понедельник в Киеве прошел Совет регионального развития, в ходе которого президент Украины Петр Порошенко заявил, что ограниченный обмен товарами с отдельными районами Донецкой и Луганской областей может возобновиться, как только "Россия и ее марионетки вернут украинским владельцам и украинскому государству украденные заводы". Также Порошенко заявил, что выступает против досрочных парламентских выборов. По мнению президента, они минимум на год остановят реформы в стране. А еще Порошенко признал, что Украина потеряла влияние на Донбасс.

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В штабе блокады сообщили о сроках завершения блокирования

Блокирование торговли с неподконтрольными Киеву районами Донецкой и Луганской областей будет продолжено до освобождения всех украинских военнопленных. Об этом сообщает штаб блокады. СНБО одобрил предложение президента Петра Порошенко о введении с 15 марта полной грузовой транспортной блокады неподконтрольных Киеву территорий Донбасса. Это решение будет действовать, пока предприятия в самопровозглашенных ДНР и ЛНР не вернутся под украинскую юрисдикцию.

Встреча Порошенко с главами фракций

Глава украинского государства Петр Порошенко накануне вечером провел срочную встречу с лидерами парламентских фракций и групп. Президент обсудил с ними ситуации, которые могут возникнуть в случае неполучения транша Международного валютного фонда (МВФ), а также последствия блокады в Донбассе, заявили после встречи сами председатели фракций. Как сообщалось, ранее совет директоров МВФ перенес рассмотрение вопроса о завершении третьего пересмотра программы расширенного финансирования Украины, которое было намечено на 20 марта.

Покемоны и чебурашки под Радой

Под Верховной Радой в понедельник проходит костюмированный перформанс, участники которого выступают за прозрачный конкурс на должность аудитора НАБУ. По информации СМИ, митинг был организован депутатами-еврооптимистами, которые протестуют таким образом против назначения аудитором НАБУ Нейджела Брауна. Ранее кабинет министров Украины начал отбор кандидатуры своего представителя в состав комиссии, которая будет контролировать эффективность деятельности НАБУ.

СБУ запретила въезд в Украину ряду политиков из ЕС за визит в Крым

Служба безопасности Украины запретила въезд в страну четырем политикам из Сербии и одному из Чехии в связи с посещением ими Крыма в годовщину присоединения полуострова к РФ, сообщила пресс-секретарь ведомства Елена Гитлянская. "Выяснилось, что на территории АР Крым незаконно находятся четыре гражданина Сербии и один гражданин Чехии. СБУ приняла решение о запрете им въезда в Украину сроком на пять лет", — написала она на своей странице в соцсетях.

СБУ подготовила документ о запрете въезда в Украину Самойловой

СБУ подготовила документ о запрете на въезд в страну участнице Евровидения от России Юлии Самойловой. "Она не просто посещала Крым, она еще и оставила следы в социальных сетях, где она высказывается по поводу Украины, и власти, и евроатлантической интеграции. Моя позиция четкая — я считаю, что она не должна приезжать в Украину", — сообщил глава спецслужбы Василий Грицак. Россиянка посещала Крым в 2015 году, не получив разрешения, на необходимости которого настаивает украинская сторона.

Блокирование "Сбербанка" в Краматорске

В Краматорске была заблокирована работа одного из отделений "Сбербанка". В понедельник утром "Национальный корпус" облил фасад отделения красной краской и "забетонировал" вход. Сотрудники банка заранее покинули помещение, а несколькими днями ранее опубликовали письмо, адресованное президенту Украины Петру Порошенко, с просьбой принять меры и восстановить конституционные права банка на полноценную работу.

В рейтинг самых богатых людей мира вошли 6 украинцев

В рейтинг самых богатых людей мира по версии журнала Forbes в 2017 году вошли шесть украинцев. Соответствующий список размещен на сайте журнала. Первым среди украинцев, но 359-ым в общем списке оказался олигарх Ринат Ахметов. Его состояние составляет $4,6 млрд. Вторым после Ахметова и 1468-ым в общем рейтинге стал бизнесмен Геннадий Боголюбов с $1,4 млрд.

Великобритания запустит Brexit 29 марта

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй 29 марта запустит процесс выхода страны из Евросоюза. Ранее закон о запуске процедуры выхода Великобритании из ЕС вступил в силу, получив одобрение королевы Елизаветы II. Переговоры с Евросоюзом об условиях выхода Великобритании из ЕС продлятся два года, таким образом, Соединенное Королевство может покинуть объединение весной 2019 года.

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Навального облили зеленкой перед встречей со сторонниками в Барнауле

Российский оппозиционер Алексей Навальный сообщил, что в понедельник, 20 марта, что его облили зеленкой перед открытием предвыборного штаба в Барнауле. "Открывать штаб в Барнауле я буду в образе из фильма "Маска". Классно. Даже зубы зеленые!" — написал он в своем аккаунте в Twitter. Мужчина, напавший на Навального, уехал с места происшествия на автомобиле марки Nissan Qashqai, который скрылся во дворе администрации Алтайского края.

Миллиардер Дэвид Рокфеллер умер в США в возрасте 101 года

Представитель легендарной династии предпринимателей Дэвид Рокфеллер скончался в возрасте 101 года. Дэвид Рокфеллер – внук Джона Дэвисона Рокфеллера, основателя компании Standard Oil и первого долларового миллиардера в истории человечества. Пресс-секретарь миллиардера сообщил, что Рокфеллер мирно умер во сне в понедельник в своем доме в городке Покантико-Хиллс (штат Нью-Йорк), передает агентство Ассошийэтед Пресс.

В 2012 году ООН провозгласила 20 марта Международным днем счастья с целью поддержать идею о том, что стремление к счастью является общим чувством для всех людей нашей планеты. Также в 2017 году на 20 марта приходится День весеннего равноденствия. Именно 20 марта день уравнивается по продолжительности с ночью. Земля в это время находится в таком положении по отношению к Солнцу, когда оба полушария, от экватора до полюсов, нагреваются относительно одинаково.