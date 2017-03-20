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    Аналитика и комментарии

    Президент страны парадокса и сюра. Соцсети о выступлении Порошенко

    (обновлено: )887100
    Совет регионального развития, состоявшийся в Киеве 20 марта, обещает войти в историю как самый непредсказуемый по речам президента. Что же такого наговорил Петр Порошенко и как на это отреагировали простые украинцы в соцсетях?
    Петр Порошенко на Совете регионального развития
    Facebook Петра Порошенко

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    В понедельник, 20 марта, в Киеве состоялся Совет регионального развития. Казалось бы: не особо-то и важное собрание… Однако после выступления на нем президента Петра Порошенко о совете регионов заговорили все. А все благодаря громким заявлениям самого гаранта. В частности, Порошенко заявил, что выступает против досрочных парламентских выборов. По мнению президента, они минимум на год остановят реформы в стране. А еще Порошенко признал, что Украина потеряла влияние на Донбасс…

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    Но и это далеко не все, что прозвучало на Совете регионального развития. Некоторые из свежих высказываний президента вызвали в украинском сегменте соцсетей откровенное недоумение: "ГОСПОДИ?! Что это?! Президент открыто поглумился над демократией и назвал себя диктатором? Порошенко заявил, що не бачить сенсу у проведенні дострокових парламентських виборів". "Вы что-нибудь понимаете, панове??? После такого спича Гаранта, по идее — должны арестовать весь состав СНБО… Хотя да! И главу СНБО тоже, подписавшего решение о блокаде. Себя…", — пишут в сетях и такое.

    Скриншот из Facebook

    Скриншот из Facebook
    Скриншот из Facebook
    Скриншот из Facebook
    Скриншот из Facebook
    Скриншот из Facebook
    Скриншот из Facebook
    Скриншот из Facebook
    Скриншот из Facebook
    Скриншот из Facebook
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