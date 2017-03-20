Миллиардер Дэвид Рокфеллер умер в США в возрасте 101 года

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости Украина. Представитель легендарной династии предпринимателей Дэвид Рокфеллер скончался в возрасте 101 года.

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Пресс-секретарь миллиардера сообщил, что Рокфеллер мирно умер во сне в понедельник в своем доме в городке Покантико-Хиллс (штат Нью-Йорк), передает агентство Ассошийэтед Пресс.

Дэвид Рокфеллер – внук Джона Дэвисона Рокфеллера, основателя компании Standard Oil и первого долларового миллиардера в истории человечества.

Ушедший из жизни глава клана Рокфеллеров в 1936 году закончил Гарвардский университет и служил в армии во время Второй мировой войны.

После войны Дэвид Рокфеллер начал карьеру банкира, итогом которой стало место главы Chase Manhattan Bank (ныне JPMorgan Chase Bank). Именно во время правления Рокфеллера III Chase Manhattan Bank стал первым американским банком, который в 1974 году открыл отделения в СССР и Китае.

Братья банкира Нельсон и Уинтроп стали известными политиками. Нельсон с 1974 по 1977 год занимал пост вице-президента при Джеральде Форде, а Уинтроп был губернатором штата Арканзас.

В свою очередь Дэвид Рокфеллер избегал открытой публичности и был известен как убежденный филантроп.

Ранее агентство Bloomberg опубликовало рейтинг 500 самых богатых людей мира Bloomberg Billionaires Index. В тройке лидеров — основатель компании Microsoft Билл Гейтс с состоянием в 85,6 млрд долларов, инвестор Уоррен Баффетт с 78,9 млрд и телекоммуникационный магнат Карлос Слим, чье состояние оценивается в 53 млрд долларов.